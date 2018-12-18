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'MasterChef' Murat'ın Videosu Tepki Çekti

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'MasterChef' Murat'ın Videosu Tepki Çekti
MasterChef Murat'ın sosyal medyada paylaştığı video takipçilerinden tepki topladı. Videoya İstanbul İl Emniyet Müdürü dahil oldu.

MasterChef yarışmasından diskalifiye edilen Murat Özdemir, boğazından tuttuğu bir papağana işkence ettiği videosunu sosyal medyada paylaştı. 

Kısa sürede gündem olan video İstanbul Polisi'nin radarına takıldı. İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla, görüntülerden tespit edilen işkence sebebiyle Murat Özdemir Ortaköy’de gözaltına alındı. Özdemir gözaltına alınırken, küfürler ederek işkence ettiği papağanın ise bacağının kırık olduğu öğrenildi. 

İşkence sonrası polis ekiplerince veterinere götürülen papağan, tedavisinin ardından Tarım İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edilecek.

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