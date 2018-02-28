  • BIST 118.951
  • Altın 161,146
  • Dolar 3,7987
  • Euro 4,6376
  • İstanbul -1 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAMeteorolojiden İstanbul için son dakika uyarısı..!

Maslak Metrosunda Korkunç Olay

»
Maslak Metrosunda Korkunç Olay
Maslak'taki İTÜ Ayazağa metro istasyonunda yürüyen merdivenlerde çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle oluşan boşluğa 1 kişi düştü. Düşen kişi yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yaralı olarak kurtarıldı.

İTFAİYE EKİPLERİ SEFERBER OLDU

Olay saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İTÜ Ayazağa metro istasyonundaki yürüyen merdivenlerdeki çökme sonucu 1 kişi oluşan boşluğa düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucu boşluğa düşen kişi sıkıştığı yerden çıkarıldı. Adının Mehmet Ali Erik olduğu belirtilen kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.


İBB:  BİR VATANDAŞ TEHLİKELİ BÖLGEYE GİRMİŞTİR

Olayla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yazılı açıklama yaptı

Yapılan açıklama,  "Maslak Ayazağa Metro İstasyonu'nda 17.30 sıralarında bakımı yapılan yürüyen merdivenin önündeki uyarı-koruma tabelasını dikkate alamayarak  bir vatandaş tehlikeli bölgeye girmiştir. Bu sırada tamiratı yapılan merdiven tambur boşalması olunca basamaklar çökmüş vatandaş altına düşmüştür. Vatandaşın hayati tehlikesi bulunmuyor" denildi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbul'da Zincirleme Kaza!27 Şubat 2018 Salı 11:20
  • Akar Suriye Sınırında!27 Şubat 2018 Salı 10:55
  • Film Gibi Uyuşturucu Operasyonu27 Şubat 2018 Salı 10:53
  • İstanbul'a Beklenen Kar Geldi27 Şubat 2018 Salı 10:42
  • Erdoğan'a Doğum Günü Ziyareti27 Şubat 2018 Salı 08:57
  • Bylock'tan 15 yıla kadar hapis istendi...26 Şubat 2018 Pazartesi 11:45
  • Sefer Görev Emri Sorusuna Yanıt Verdi..!26 Şubat 2018 Pazartesi 11:44
  • O İlde Okullar Tatil Edildi!26 Şubat 2018 Pazartesi 11:42
  • İstanbul'a Yoğun Kar Yağışı Geliyor!26 Şubat 2018 Pazartesi 11:10
  • 5 Bin Kişi Uğurladı26 Şubat 2018 Pazartesi 11:07
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim