MASKESİZ GÜNLER GELİYOR

Son dakika… Koca: Maske yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan umutlandıran paylaşım.... Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Koca, "Maske yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak. COVID-19 aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var" ifadelerini kullandı.

Corona virüsü vaka sayısı hızla tırmanışa geçerken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan şaşırtan paylaşım. Twitter hesabından bir açıklama yapan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

“Özgürce nefes alacağımız günleri özledik. Maske yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak. COVID-19 aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var. Sonucu bekleyelim. Evimizin dışında, başkalarıyla olduğumuz her yerde maskemizi kuralına uygun şekilde takalım. Sabrınız için: Sağ olun.”