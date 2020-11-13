MASKESİZ GÜNLER GELİYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan umutlandıran paylaşım.... Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Koca, "Maske yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak. COVID-19 aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var" ifadelerini kullandı.
Corona virüsü vaka sayısı hızla tırmanışa geçerken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan şaşırtan paylaşım. Twitter hesabından bir açıklama yapan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:
“Özgürce nefes alacağımız günleri özledik. Maske yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak. COVID-19 aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var. Sonucu bekleyelim. Evimizin dışında, başkalarıyla olduğumuz her yerde maskemizi kuralına uygun şekilde takalım. Sabrınız için: Sağ olun.”
TÜRKİYE'DE SON DURUM
Öte yandan Türkiye'de corona virüsünde yeni hasta sayısı hızla artıyor. Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı tabloya göre son 24 saatte 2 bin 841 yeni hasta tespit edilirken toplam hasta sayısı 404 bin 894’e çıktı. 88 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle beraber can kaybı 11 bin 233’e yükseldi.