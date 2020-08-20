Maske gözaltısı yapan Polisler hakkında flaş karar!

İstanbul Kadıköy’de iki kadın maskesi burnunu kapatmadığı iddiasıyla durdurulup ceza kesilmek istendi. Daha sonra polisin gözaltına alınmak istediği kadına uyguladığı gözaltının görüntüleri olay oldu.

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şubesi gözaltına alınan kadının görüntüsünü paylaşarak, “Maskesi burnunu kapatmadığı iddiasıyla durdurulup ceza kesilmek istenen, daha sonra polislerin sözlü tacizine maruz kalan iki genç kadın darp edilerek gözaltına alındı. “Usulüne uygun maske takmamak” iddiasının karşıtlığı ayaküstü sorgu, para cezası, taciz, darp ve TERS KELEPÇE ile gözaltı. Avukat arkadaşlarımız kadınların yanında ve polisler hakkında suç duyurusunda bulunulacak” dedi.

Gözaltına alınan kadınlar bir süre sonra serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan kadınlardan biri, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, polislerin de maskesinin olmadığı ve buna itiraz ettiği için gözaltına alındığını söyleyerek, “Kendilerinin de maskesi yoktu zaten. Bunu söyleyip cezayı itiraz ettiğim için beni karakola götürmek istedi. Reddettim ve olay yerinden uzaklaşırken arkamdan gelip beni yakaladı” ifadelerini kullandı.

POLİSLER İÇİN FLAŞ KARAR

Görüntüler sonrası polisler görevden uzaklaştırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Kadıköy Osmanağa Mahallesi Söğütlü Çeşme Caddesinde 19.08.2020 tarihinde güvenlik görevlilerimiz tarafından yapılan Sağlık İçin Hepimiz İçin COVİD-19 denetlemeleri sırasında R.B isimli kadının, maskesini usulüne uygun şekilde takmadığı görülerek uyarıda bulunulmuştur.

Polis memurlarının uyarısına R.B. hakaret içeren söz ve davranışlarla karşılık vermiş, yapılan ikazlara rağmen bu tutumuna devam etmesi üzerine, gözaltına alınmak istenmiştir. Gözaltına alınma esnasında kesinlikle görmek istemediğimiz görüntülerin yaşanması bizi çok üzmüştür.

Konuyla ilgili olarak Valiliğimizce başlatılan soruşturma kapsamında ilgili polis memurları görevden uzaklaştırılmıştır. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam etmektedir. " denildi.