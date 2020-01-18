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MARS’A 1 MİLYON İNSAN GÖNDERECEK

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MARS’A 1 MİLYON İNSAN GÖNDERECEK
Tesla, SpaceX ve The Boring Company şirketleriyle bilinen Elon Musk, Starship planlarıyla ilgili 'çılgın' bir detayı daha paylaştı. Elon, 2050 yılına kadar 1 milyon insanın Mars’a ulaşacağı fikrini onayladı.

Tesla, SpaceX ve The Boring Company şirketleriyle bilinen Elon Musk, 17 Ocak’ta attığı bir tweet ile birlikte insanların çok gezegenli yaşama geçiş yapabilmeleri için yıl başına fazlasıyla megaton gerektiğini söyledi. Ardından Elon’un takipçileri, SpaceX’in günde kaç uçuş gerçekleştirmeyi planladığını sordu. 

Webtekno'nun aktardığına göre Elon Musk, Starship’in tasarım amacının günde 3 uçuş yapmak olduğunu söyledi. Fakat asıl heyecanlandıran şey Musk’ın yaptığı bir iki hesap değil, takipçisinin yaptığı bir hesaptı. Musk’ın takipçisinin yaptığı hesaba göre günde 3 uçuş demek, 2050 yılına kadar 1 milyon insanın Mars’a gitmiş olması demek oluyordu.

​Elon Musk da takipçisinin paylaştığı bu heyecan verici ufak hesaba yalnızca ‘Evet’ yanıtını verdi

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