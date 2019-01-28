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Marmaris Belediye başkanı Ali Acar CHP'den istifa etti

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Marmaris Belediye başkanı Ali Acar CHP'den istifa etti
Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar CHP'den istifa etti. CHP PM, Acar'ın yerine Mehmet Oktay'ı aday göstermişti.

 Cumhuriyet Halk Partisi'nin asil ve yedek ilçe yönetim kurulu üyeleri de görevlerinden ve partilerinden istifa etti. CHP Marmaris İlçe Başkanı Tolga Akbay, istifalarla ilgili yaptığı basın açıklamasında, "Bizler isimlere takılmıyoruz, antidemokratik hareketler ve ilçe teşkilatının kararlarına saygı duyulmamasına tepki olarak istifa ediyoruz" dedi
Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar CHP'den istifa etti. CHP PM, Acar'ın yerine Mehmet Oktay'ı aday göstermişti. 

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