Cumhuriyet Halk Partisi'nin asil ve yedek ilçe yönetim kurulu üyeleri de görevlerinden ve partilerinden istifa etti. CHP Marmaris İlçe Başkanı Tolga Akbay, istifalarla ilgili yaptığı basın açıklamasında, "Bizler isimlere takılmıyoruz, antidemokratik hareketler ve ilçe teşkilatının kararlarına saygı duyulmamasına tepki olarak istifa ediyoruz" dedi
Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar CHP'den istifa etti. CHP PM, Acar'ın yerine Mehmet Oktay'ı aday göstermişti.
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Marmaris Belediye başkanı Ali Acar CHP'den istifa etti
Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar CHP'den istifa etti. CHP PM, Acar'ın yerine Mehmet Oktay'ı aday göstermişti.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin asil ve yedek ilçe yönetim kurulu üyeleri de görevlerinden ve partilerinden istifa etti. CHP Marmaris İlçe Başkanı Tolga Akbay, istifalarla ilgili yaptığı basın açıklamasında, "Bizler isimlere takılmıyoruz, antidemokratik hareketler ve ilçe teşkilatının kararlarına saygı duyulmamasına tepki olarak istifa ediyoruz" dedi
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VİDEO GALERİ
- 17:40 - Melih Gökçek ve Mansur Yavaş savaşı başladı
- 17:34 - Geri mi dönecekler
- 17:24 - Açıldıkça açıldı
- 17:18 - Ben sert erkek olmadım
- 17:07 - Marmaris Belediye başkanı Ali Acar CHP'den istifa etti
- 16:27 - Savcılar ne zaman harekete geçecek
- 14:07 - Gurbetçi hayranlarına 1 milyonluk konser
- 14:01 - Beni iş adamı İlyas Sinan Furat Öldürmekle tehdit ediyor
- 14:00 - Yaman Taciroğlu ve İlyas Sinan Furat Bim'e kokmuş yumurta satıyor
- 13:59 - Tayyip Erdoğan'dan yardım istiyorum bu adam beni öldürecek
- 13:56 - "Yakın da huzura kavuşacağız"
- 13:09 - Flipin saldırısını DEAŞ üstlendi
- 12:52 - "Bizi kullandılar"
- 12:49 - Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı
- 12:32 - Eşi'nin evleri başına bela oldu
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