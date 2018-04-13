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Marmaray Seferleri Durdu!

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Marmaray Seferleri Durdu!
Marmaray'da bir kişi raylara düştü. Bunun üzerine Marmaray seferleri durdu. Marmaray'da raylara düştüğü belirtilen kişi hayatını kaybetti.

Olayın intihar mı yoksa kaza mı olduğu araştırılıyor. Marmaray'dan yapılan açıklamada ise, "Teknik bir arıza nedeniyle trenlerimiz Sirkeci'den aktarmalı olarak çalışmaktadır" denildi.

Marmaray Sirkeci İstasyonunda bir kişi raylara düştü. Olayın ardından Marmaray seferleri durduruldu. Vatandaşların da istasyona girmesine izin verilmedi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Olayın intihar mı kaza mı olduğu henüz netlik kazanmadı. Raylara düştüğü belirtilen kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Bu arada Marmaray'dan yapılan açıklamada, "Teknik bir arıza nedeniyle trenlerimiz Sirkeci'den aktarmalı olarak çalışmaktadır" denildi.

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