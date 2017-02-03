Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezinden edinilen bilgiye göre, Düzce’nin Gümüşova ilçesi Yıldıztepe köyü mevkiinde saat 02:35 sıralarında yerin 5.3 kilometre altında 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
- BIST 87.735
- Altın 145,881
- Dolar 3,7368
- Euro 4,0121
- İstanbul 9 °C
- Ankara -3 °C
- Şükran Ovalı sonunda sessizliğini bozdu
- MARMARA’DA GECE YARISI KORKUTAN DEPREM!..
- Şöhreti instagram'da yakaladı
- Moda diye soyundum
- Aile müessesesi itibarsızlaştırılıyor!
- Büyük aşk bitti
- Efsanenin kızları büyüdü
- Otomotivde 66 ayın en yüksek ihracat artışı!
- SGK, 3.imzayı Garanti Bankası ile attı!
- Adli Tıp tahliye için olumsuz rapor verdi
- Nurgül Yeşilçay'ı kimse fark etmedi!
- İlhan Mansız geri döndü
- Ancak IŞİD yapabilirdi!
- Fransa'da müzeye girmeye çalışan kişiye ateş açıldı
- Kaçak Göçmenleri Türk Sınırına Bıraktı
MARMARA’DA GECE YARISI KORKUTAN DEPREM!..
Düzce’nin Gümüşova ilçesinde richter ölçeğine göre 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
MARMARA’DA GECE YARISI KORKUTAN DEPREM!..Düzce’nin Gümüşova ilçesinde richter ölçeğine göre 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Otomotivde 66 ayın en yüksek ihracat artışı!Otomotivde ocak ayında yüzde 36,8 ile Ağustos 2011`den bu yana aylık bazda en yüksek ihracat artışını gerçekleştirdi.
SGK, 3.imzayı Garanti Bankası ile attı!Sosyal Güvenlik Kurumu, Ziraat Bankası ve İş Bankası’nın ardından Garanti Bankası ile de emekliliklere banka promosyonu verilmesi için protokol imzaladı.
Adli Tıp tahliye için olumsuz rapor verdiAhmet Türk'ün avukatı Zeynep Boztoprak, tutuklu Mardin Büyükşehir Beşediyesi eski Başkanı Ahmet Türk tahliyesi için İstanbul Adli Kurumu'ndan olumsuz rapor verildiğini açıkladı.
Ancak IŞİD yapabilirdi!Terör örgütünün Musul'daki hayvanat bahçesinde aç bıraktığı canlılardan bazılarının öldüğü ortaya çıktı, aslanların ise kablolarla bağlandığı görülüyor. Yaklaşık bir ay sonra ilk kez yemek yiyen hayvanlar, dünyada gündem oldu.
VİDEO GALERİ
- 14:34 - Şükran Ovalı sonunda sessizliğini bozdu
- 14:27 - MARMARA’DA GECE YARISI KORKUTAN DEPREM!..
- 13:25 - Şöhreti instagram'da yakaladı
- 13:18 - Moda diye soyundum
- 13:07 - Aile müessesesi itibarsızlaştırılıyor!
- 12:59 - Büyük aşk bitti
- 12:50 - Efsanenin kızları büyüdü
- 12:48 - Otomotivde 66 ayın en yüksek ihracat artışı!
- 12:47 - SGK, 3.imzayı Garanti Bankası ile attı!
- 12:46 - Adli Tıp tahliye için olumsuz rapor verdi
- 12:42 - Nurgül Yeşilçay'ı kimse fark etmedi!
- 12:39 - İlhan Mansız geri döndü
- 12:34 - Ancak IŞİD yapabilirdi!
- 12:33 - Fransa'da müzeye girmeye çalışan kişiye ateş açıldı
- 12:29 - Kaçak Göçmenleri Türk Sınırına Bıraktı
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim