Marmara’da ‘esrarengiz’ gemi! 16 Nisan için mi geldi?

Dünyanın en büyük enerji gemi filosuna sahip Karadeniz Holding'in dev jeneratör gemilerinden Doğan Bey önceki gün Yenikapı açıklarında demirledi. Irak'a elektrik üretmek için normalde Basra Körfezi'ndebulunan Doğan Bey'in Marmara'da bulunması akıllara 'Sa

Karadeniz Holding'in ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere, Kuzeydoğu Afrika ve Güney Asya ülkelerine enerji satmak için başlattığı projesi kapsamında görev yapan 9 jeneratör gemisinden (powership) birisi olan Doğan Bey, geçtiğimiz günlerde Marmara Denizi’ne giriş yaptı. Gemi trafik haritasına göre; bir süre önce Tuzla’da bulunan gemi önceki gün de Yenikapı açıklarına demirledi.

126.4 Megawatt’lık Doğan Bey’in Yenikapı’da demirlemesi ise akıllara “Referandum için sabotaj ihbarı mı var? Geminin orada bulunması Enerji Bakanlığının 16 Nisan gecesi için bir önlemi mi?” sorusunu getirdi.

2010 yılında itibaren Basra Körfezi’ndeki Um-Kasr limanında bulunan Doğan Bey gemisi yıllarca elektrik üreterek Irak'ın enerji ihtiyacına katkı sağlamıştı. Hem fuel oil hem de doğalgaz ile çalışabilen santralleri üzerinde barındıran Doğan Bey gemisi 500.000 nüfuslu bir yerleşim yerinin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde.

HOLDİNGTEN YORUM YOK

Konuyla ilgili Sözcü’nün ulaştığı holdingin ilgili birimleri ise geminin orada bulunması ile konusunda açıklama yapmaktan kaçındılar.

31 MART 2015’TE HAZIRLIKSIZ YAKALANILMIŞTI

31 Mart 2015 tarihinde Türkiye tarihinin en büyük elektrik krizini yaşamıştı. Nedeni hâlâ tam olarak aydınlatılamayan kesinti, çeşitli ‘sabotaj iddilarını da gündeme getirmişti. Avrupa Elektrik İletim Ağı (ENTSO-E) Türkiye Proje Grubu ve Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından ortaklaşa olarak hazırlanan “31 Mart Sistem Çökmesi Raporu”na göre söz konusu tarihte ilk olarak Osmanca-Kurşunlu hattı aşırı yükten servis dışı kalmıştı. Bunun üzerine 12 saniye sonra sistem çökmesi yaşanmış ve yurt genelinde saatler süren elektrik kesintileri yaşanmıştı.