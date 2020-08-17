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MARMARA DEPREMİ’NİN 21. YILINDA HAYATINI KAYBEDENLER AVCILAR’DA ANILDI

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MARMARA DEPREMİ’NİN 21. YILINDA HAYATINI KAYBEDENLER AVCILAR’DA ANILDI
AVCILAR BELEDİYE BAŞKANI TURAN HANÇERLİ: “EL BİRLİĞİ İLE GEÇMİŞTE YAPILMIŞ HATALARI TELEFİ ETMELİYİZ”

Avcılar’da 17 Ağustos Depreminin 21’nci yıl dönümü dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, depreme karşı alınması gereken önlemlere dikkat çekildi.

Avcılar Belediyesi ve Avcılar Kent Konseyi tarafından, 17 Ağustos 1999 yılında büyük yıkıma neden olan Marmara Depreminde hayatını kaybedenler için anma etkinlikleri düzenlendi.  Avcılar’da hayatını kaybeden vatandaşların isminin bulunduğu deprem anıtı önünde, depremin yaşandığı saat olan gece 03:02‘de gerçekleşen etkinlikte  “Deprem Gerçeğini Unutma, Unutturma” mesajı vurgulandı.

Anma etkinliğinde konuşma yapan Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli,  “Bu acıyı unutmamanın anlamı ne olmalı diye düşündüğümde, depremin vereceği zararı önleme sorumluluğu olduğu düşünüyorum. Unutmamak demek, bir daha deprem olduğunda can kaybı olmaması için ne yapmak gerekiyorsa onu yapmaktır. Yaşadıklarımızdan ders çıkarmak ve bu dersin gerektirdikleri neyse onu yapmaktır.” ifadelerini kullandı.

“El birliği ile geçmişte yapılmış hataları telefi etmeliyiz”

Etkinliğe katılanlara teşekkür ederek Avcılar halkını kentsel yenilenme hareketine katılmaya davet eden Hançerli “Bizim acil olarak geçmişte yapılmış hataları telefi etmemiz lazım. Burada bir seferberliğe ihtiyaç var. El birliği ile bunu yapmamız lazım. Yurttaşlarımızdan deprem konusunda daha duyarlı olmalarını istiyorum. Kenti güvenli, dirençli hale getirme  yürüyüşüne çıktık. Ben bu yürüyüşte Avcılar halkının önünden gidiyorum. Halkımızı da bu yürüyüşe katılmaya davet ediyorum. ” dedi.

“Acıları unutmayacağız”

Konuşmasında güvensiz yapıların yenilenmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Hançerli, “Depreme müdahale etme şansımız yok ama kendi tutum ve davranışlarımıza müdahale edebiliriz. Bu sayede depremin zarar verme ihtimali olan güvensiz yapıların yenilenmesi sağlayabiliriz. Deprem konusunda görev ve sorumluluklarımız var. Ben bu konuda üzerime düşeni yapmaya her zaman hazırım. Acıları unutmayacağız. 17 Ağustos depremini unutmadık. 17 Ağustos depreminin verdiği mesajların gereğini yerine getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

Etkinlik, katılımcıların deprem anıtı önüne Avcılar’da yaşamını yitirenlerin anısına karanfil bırakmasıyla son buldu.

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