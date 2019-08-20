MARMARA DEPREMİ İÇİN KESİN TARİH VERDİ

Jeoloji Profesörü Cenk Yaltırak, 2019-2026 yılları arasında Marmara'da 7,5 büyüklüğünde bir deprem olacağını ve bu depremin 2,5 dakika süreceğini söyledi.Marmara'yı inceleyen Jeoloji Profesörü Cenk Yaltırak, depremle ilgili açıklamalar yaptı

Depremin büyüklüğü konusunda emin olduğunu vurgulayan Yaltırak, depremin 2,5 dakika süreceğini ifade etti. Önümüzdeki 7 yıl içerisinde depremin meydana geleceğini savunan Yaltırak, "Bazı bölgelerde hiç oturulmaması lazım" diye konuştu.

2000 yılından bu yana tarihsel depremler ve fay modelleme araştırmaları yürüten Jeoloji Profesörü Cenk Yaltırak, Karar gazetesine konuştu. Marmara'nın bin 500 yıllık deprem tarihini ortaya çıkaran Yaltırak, beklenen Marmara depremi hakkında önemli veriler paylaştı.

BAŞLAYACAĞI YERİ AÇIKLADI

Beklenen depremin Osmangazi Köprüsü'nün olduğu bölgeden başlayıp hızla batıya doğru ilerleyeceğini söyleyen Yaltırak, ''Verilere göre minimum 7.5 büyüklüğünde olacak. Depremin zararının 17 Ağustos depreminden 2 kat büyük olacağını artık yüzde yüz biliyoruz, bizim derdimiz artık bilmek değil nereyi nasıl etkileyeceği'' dedi.

"YÜZDE YÜZ TESPİT ETTİK"

Prof. Dr. Cenk Yaltırak konuşmasına şöyle devam etti:

''1500 yıl içinde 253 deprem, birden fazla yeri yıkmış 38 büyük deprem var. Son yüzyıl içerisinde bunlara örnek Marmara adası depremi, Çınarcık depremi, İzmit depremi... Bu depremlerde ne kadar alan yıkıldığını, fayın büyüklüğünü, ne kadar alanı etkilediğini biliyoruz. Marmara'da bir depremin birden fazla yeri yıkabilmesi için büyüklüğünün 7'yi aşması gerekiyor. Elimizdeki veri setinde 38 tane 7'nin üzerinde deprem olduğunu biliyoruz. Burada dikkat çekici olan, yıkım alanlarında 557, 989, 1509... İzmit'ten başlayıp Tekirdağ ve Bursa'ya kadar yıkım raporları gelen deprem serisi bu üç depremdir. Bu yıkım alanlarını bildiğimiz için, çalışmalarımızda biraz daha ilerleyerek tüm yıkım verisine ulaştık. Biz tarihsel depremleri, hasar alanını ve fay boyutunu yazdığımızda depremin hangi büyüklükte olabileceğini gösteren bir kodla, elimizdeki deprem verileri ile yıkım raporlarına bakarak bulduğumuz deprem verilerinin aynı olduğunu yüzde yüz tespit ettik.''

''EN AZ 7.5''

Marmara'da olası bir depremin en az 7.5 büyüklüğünde olacağını iddia eden Yaltırak, ''Bu raporların sonuçlarına göre; biz biliyoruz ki fayın kırılması için 7.5 ten büyük deprem olması lazım ve elimizdeki verilere göre öyle de olacak." dedi.

DEPREM NE KADAR SÜRECEK?

Yaltırak, "Bu çalışma bize gösterdi ki; atım yoksuluğundan dolayı az miktarda bir atım birikse bile, fayın kendisi çok derine uzandığı için büyük depremler oluyor ve süre uzuyor. Marmara'da 20 yılda 6 deprem olmuş ve 7. deprem olmaya başlıyor. Elimizdeki verilere göre biz bu depremin 2019 ile 2026 arasında olacağını ve 2,5 dakika kadar uzayabileceğini görüyoruz.'' ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLARI UYARDI

Yaltırak, depremin İstanbul depremi değil Kuzey Marmara depremi olacağını bildirirken, ''Ülkemizde herkesin önlem alması lazım, bazı evlerinin değiştirilmesi gerekirken bazı bölgelerde hiç oturulmaması lazım.'' diyerek uyarılarda bulundu.

ALMAN SİSMOLOG DA UYARMIŞTI

Alman sismolog Prof. Dr. Marco Bohnhoff, İstanbul'da 30 yıl içerisinde 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmesi olasılığının yüzde 70 olduğunu söylemişti. Bohnhoff, İstanbul'da büyük bir deprem yaşanması tehlikesinin her geçen gün daha da arttığını, sonuçlarının da dramatik olacağını kaydetmişti.

17 AĞUSTOS 1999'DA NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin yaşadığı en acı olaylardan biri olan Gölcük merkezli 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin üzerinden 20 yıl geçti. 600 bin kişinin evsiz kaldığı, büyük can ve mal kaybı yaşandığı deprem, 17 Ağustos gecesi 03:02 sularında gerçekleşti. Tüm Marmara bölgesi'nde Ankara'dan İzmir'e kadar geniş alanda hissedilen depremde resmi raporlara göre 17 bin 480 kişi öldü, 23 bin 781 kişi ise yaralandı.