Marketlerin Çalışma Saatleri Değişti!

Bim, A101 ve Şok Marketlerine Corona Virüs engeli. Corona Virüs nedeniyle Bim, A101 ve Şok marketler çalışma saatlerini değiştirdi.

Bim, A101 ve Şok marketler, Corona Virüs nedeniyle çalışma saatlerini değiştirdi. Türkiye’nin en büyük marketler zinciri olan Bim, A101 ve Şok marketler neden çalışma saatlerini değiştirdi. Bim, A101 ve Şok marketler 2020 yeni çalışma saatleri duyuruldu. İşte o açıklama.

Şok Marketler Çalışma saatleri değişti!

Şok marketler radikal karar. Şok marketler çalışma saatleri değiştirdi. Şok 09 : 00 olan açılış saatini 08 : 00’a çektiklerini duyurdu. Şok marketler 9’dan olan açılış saatini 8 olarak güncelledi ve artık Şok marketler 8’de açık olacak. Şok Marketler 2020 yılında bugün itibariyle 09.00 olan açılış saatini 08.00 olarak güncelledi.

A101 Marketler çalışma saatleri değişti!

Ayrıca şok marketler 21:00’de kapanacağını duyurdu. Şok marketler cuma günleri 1 saat olan cuma arasını 1.5 saate yükselttiğini duyurdu. Şok cuma günleri 13.00 ve 14.30 arasında hizmet vermeyecek.

2008 yılından itibaren Türkiye’nin en çok tercih edilen marketi, Harca Harca Bitmez sloganıyla kulaklara gelen A101 marketler çalışma saatleri değişti. A101 marketler hafta içi hergün 09.00’da açılılacak. A101 marketler artık 21:00’de kapanıyor. Tüm şubeleriyle hafta içi ve hafta sonu hizmet verecek A101 yeni çalışma saatlerinde bazı yerlerde cuma günleri cuma namazı nedeniyle kapalı olacak.

Bim Marketler çalışma saatleri değişti!

En çok ürün yelpazesine sahip olan Bim marketler, 2020 yılında açılış ve kapanış saatini Corona Virüs nedeniyle değiştirdi. Bim 7 Gün hizmetine devam edecek. Bim mesai saatlerinde açılış olarak artık her gün 09:00 olarak belirlendi. Bim marketleri tüm şubelerinde 21:00’de kapanacağını duyurdu.

Bim marketler resmi ve dini bayramlarda hizmet vereceğini ve hizmetin hiç kapanmayacağı için tüm tedbirlerin alındığını açıkladı.