Marketlere Yeni Çalışma Saatleri mi Geliyor?

Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Yönetim Kurulu Başkanı Galip Aykaç, GPD üyesi marketler için çalışma saatlerinin 10:00 – 20:00 arasında düzenlenmesi yönünde tavsiye kararı aldıklarını belirtti.

Modern gıda perakendesinin temsilcisi konumundaki Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Yönetim Kurulu Başkanı Galip Aykaç, toplum için çok önemli bir kamu görevini yerine getiren perakende çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi, marketlerde gerekli hijyen önlemlerinin eksiksiz uygulanması ve ürün tedariğinin aksamaması için çalışma saatlerine dair tavsiye kararı aldıklarını belirtti.

Çalışan sağlığının ve yeterli dinlenme ile dengeli çalışma ihtiyaçlarının, yoğun halk talebinin kesintisiz karşılanması için büyük önem taşıdığını ifade eden Aykaç, “Aldığımız tavsiye kararı, üyemiz marketlerin 26 Mart Perşembe gününden itibaren çalışma saatlerini haftanın yedi günü 10:00 açılış ve 20:00 kapanış olarak düzenlemeleri yönündedir.

Çalışanlarımızın işe geliş gidiş koşullarını, mağaza içinde oluşacak yoğunlukları, ürün tedarik süreçlerimizi ve market içi sağlıklı hizmet için genel hijyen çalışmalarını dikkate alarak bu kararı verdik. Müşterilerimizin acil ihtiyaçları haricinde evden çıkmamaya özen göstereceklerine ve alışverişleri için bu saatlere dikkat edeceklerine inanıyoruz.” dedi.



Market içinde ve dışında sosyal mesafe kuralına uyulmasının önemine dikkat çeken Aykaç, alınan tedbirlerin hem toplumun hem de her gün hizmet veren market çalışanlarının sağlığının korunması için olduğunun altını çizdi.