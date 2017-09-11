  • BIST 109.585
  • Altın 146,025
  • Dolar 3,4014
  • Euro 4,0792
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKABakanlar Kurulu toplandı

Marketlere tepki için kırtasiyede sebze-meyve sattı

»
Marketlere tepki için kırtasiyede sebze-meyve sattı
SAKARYA'nın Serdivan İlçesi'nde kırtasiyecilik yapan 30 yaşındaki Bekir Çelebi, eğitim öğretim dönemi öncesi marketlerin kırtasiye ürünleri satmalarına tepki göstererek iş yerinde meyve-sebze satmaya başladı.

Serdivan'da iki büyük alışveriş merkezinin ortasındaki kırtasiyecilik yapan Bekir Çelebi, farklı bir eylem başlattı. Bekir Çelebi, kırtasiyelerin satış yaptığı okul sezonu öncesi süreci fırsat bilip reyonlarını okul ürünleriyle dolduran marketlere tepki olarak iş yerine manav reyonu kurdu. Kırtasiye önündeki tezgahta meyve ve sebze satmaya başlayan Bekir Çelebi, meslektaşlarını da bu eyleme destek vermeye davet etti.

Bekir Çelebi marketlerin bu süreçte küçük esnafın tükenmesine sebep olduğunu belirterek, "Ben esnaf çocuğuyum. Kırtasiye işine gireli 3 yıl oluyor. Bu uygulamamız öncelikle küçük esnafın tükenmesi her tarafta AVM'lerin açılması, marketlerde had hudut bilmez bir halde ürün çeşitliliğinin artması, neredeyse mutfak dolabı koyacak kadar, kitaplık dahi satmaya başlaması. Kırtasiye reyonu velevki diyelim olabilir, birkaç kalemden mal satılabilir ama bugün marketlerin, zincirlerin çoğu neredeyse kırtasiyeye dönmüş vaziyette. Okula gitmeden önce kendilerine çağırıyorlar bütün öğrencileri" dedi.

Marketlerin bu 1 aylık süreci fırsatçılığa çevirerek ticari ahlakı yok ettiğini kaydeden Çelebi şöyle konuştu:

"Biz bütün yaz boyunca burada 10 kuruşa fotokopi çektik, 10 kuruşa zarf sattık. En nihayetinde, burada dükkanımızın önü cephesi olduğu kadar geniş. Yazın sıcak günlerinde biz buraya dondurma tezgahı koyup, masalarımızı koyup burada dondurma satabilirdik veya karpuz döneminde Adana'dan karpuz getirip burada karpuz da satabilirdik. Ticaretin ahlakı var diye düşünüyoruz. Bunun uygun olmadığını düşünüyoruz. Özellikle bu 15-20 günde, hatta 1 aylık sezonu bir fırsatçılığa dönüştürerek bütün marketlerin, hatta AVM'lerdeki elbise mağazalarının dahi kırtasiye ürünü satma olayını böyle protesto etmeyi düşündük ve bu uygulamayı başlattık"

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Çelik Londra’ya gidiyor11 Eylül 2017 Pazartesi 15:17
  • 1 milyon lise öğrencisine özel ''uyum'' programı11 Eylül 2017 Pazartesi 15:16
  • Çocuk dilendiren çeteye şok operasyon11 Eylül 2017 Pazartesi 15:14
  • Okul servisi denetimleri sırasında böyle yakalandı!11 Eylül 2017 Pazartesi 15:13
  • Tunceli Pertek Karayolu ulaşıma kapatıldı11 Eylül 2017 Pazartesi 15:12
  • 110 bin kişinin kredi kartı bilgilerini kopyalamışlar11 Eylül 2017 Pazartesi 15:10
  • Marketlere tepki için kırtasiyede sebze-meyve sattı11 Eylül 2017 Pazartesi 15:08
  • Bakan Çavuşoğlu'nun amcası son yolculuğuna uğurlandı11 Eylül 2017 Pazartesi 15:07
  • Bakanlar Kurulu toplandı11 Eylül 2017 Pazartesi 15:05
  • Sınıra mayın yerleştirdiler! 3 Rohingya öldü10 Eylül 2017 Pazar 19:04
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim