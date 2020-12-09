Marketler poşet fiyatlarına yeni yılda zam yapılmasını istiyor

25 kuruştan ücretli olarak satılan alışveriş poşetlerinden 18 kuruşu devlet payı olarak ayrılırken, marketler poşet fiyatlarına zam talebinde bulundu.

Türkiye'de paralı plastik poşet uygulamasında ikinci yıl geride kaldı.

2019 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan yeni düzenleme doğrultusunda plastik alışveriş poşetleri, tüketicilere 25 kuruş karşılığında verilmeye başlanmıştı.

Paralı plastik poşet uygulamasından önce kişi başı yıllık kullanım 440 adet seviyelerindeydi.

POŞET KULLANIMI YÜZDE 80 DÜŞTÜ

Bu yılın ilk 10 aylık verilerine göre, koronavirüs salgınına rağmen poşet kullanımının yüzde 73 azaldır. Uygulamanın başladığı 2019'da poşet kullanımı yüzde 80 düştü.

2020'DE ZAM YAPILMADI

2019 yılında plastik poşetler 25 kuruştan tüketiciye satıldı.

25 kuruşun 15 kuruşu devlet payı, 10 kuruşu ise perakende satış noktasının payı olarak kaldı. 2020 yılında da zam yapılmadan tüketiciye 25 kuruşa sunuldu.

2020'DE DEVLET PAYI 18 KURUŞA ÇIKARILDI

Fakat 2020'de devlet payı 18 kuruşa çıkarılırken, perakende satış noktasının payı ise 7 kuruşa düşürüldü.

TÜKETİCİ FİYATLAR SABİT KALSIN İSTİYOR

Tüketiciler ve üreticiler 2021 yılında da poşet fiyatlarının 25 kuruşta sabit kalmasını isterken bu konuda görüşmeler sürüyor.

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu, marketlerin ücretli poşet uygulamasından önce poşet fiyatlarını ürünlerin fiyatlarına yansıttıklarını dile getirdi.

MARKETLER POŞET FİYATLARINA ZAM İSTİYOR

Eroğlu, “Dolayısıyla marketler zaten ürünlerin fiyatına poşetlerin fiyatını eklemişken ücretli poşet uygulamasıyla ek olarak bir gelir elde ediliyor. Tüketiciler ve poşet üreticileri bu yıl da poşet fiyatlarının 25 kuruşta sabit kalmasını istiyor. Market tarafından bir fiyat artışı talep edildiği duyumlarını alıyoruz” dedi.