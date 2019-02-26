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Marketler de zararına satışlar başladı

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Marketler de zararına satışlar başladı
Tanzim satış nedeniyle indirime gitmek durumunda kalan büyük market zincirleri, fiyat etiketlerine 'maliyet' tablosu ekleyerek zararına satış yaptıklarını belgeledi. Marketler, alışverişe kilo sınırlaması getirdi.

İndirim baskısı ve tanzim satış rekabeti nedeniyle büyük marketler 'zararına satış' dönemi başlattı. 

Marketlerin fiyat etiketlerine ekledikleri 'maliyet' tablosu zararına satış yaptıklarını açık bir şekilde gösteriyor. Örneğin, patlıcanın kilosu 11.90 iken yüzde 50'yi aşan indirimle 4.50 TL'ye satılıyor. Maliyet etiketinde ise patlıcanın 7 liraya alındığı, üzerine 0.33 TL vergi, 1.02 TL sevkıyat, 0.95 TL mağazacılık giderleri eklendiğinde 1 kilo patlıcanın maliyeti 9.30 liraya çıkıyor. Marketler ise 'fiyat düşürün' baskısı ve tanzim rekabeti nedeniyle kilo sınırlaması getirerek patlıcanı zararına 4.50 liraya satıyor. Bu nedenle de satışa "Tüm müşterilerimizin yararlanabilmesi için satışımız 1 kilo ile sınırlıdır" yazısıyla sınırlama koyuyor. Aynı şekilde maliyeti 4.82 lira olan kuru soğan da kilosu 2 liradan satılıyor.

'GRAMAJ OYUNUYLA GİZLİ ZAM YAPIYORLAR'

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ise, firmaların gramaj hileleriyle ürünlerde gizli zam uyguladıklarını belirterek, vatandaşı uyardı. Ağaoğlu, şunları söyledi:

"300 ml ayran 285 ml olmuş ama fiyatı aynı. 700 gramlık kaşar peyniri 600 grama düşmüş ve fiyat artmış: 29.95 TL. Kalınlığı azaltıp uzunluğu artırmışlar. Üstten bakıldığında daha fazla gibi gözüküyor. Oysa hem fiyatı yüksek hem de gramajı düşük. Ayrıca çoklu ambalajlarda daha ucuza aldığınızı düşünürken daha pahalıya geliyor. Maden suyunda çok oluyor. Islak mendil tekli alındığında üçlü pakete göre daha ucuza geliyor. 100, 200, 1000 gram bildiğimiz ürünler 111, 225, 130, 40, 172, gibi küsuratlı gramajlarla satılmaya başladı. Gramaj oyunu özellikle kuruyemiş, çikolata ve şarküteri ürünlerinde yapılıyor. Vatandaş gözünü açsın. Ticaret Bakanlığı'na şikayet etsin."

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