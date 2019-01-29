Market zincirin de çoğunluk kimin elinde

Uğur Güneri / Yazar

Hiç rakamlara boğmayalım kendimizi.. 22 liraya ulaşan biberin, 15 lira barajını aşan patlıcanın, çift haneden aşağı inmeyen domatesin 8-10 ay önce kaç lira olduğunu ve füze gibi hızla yükseldiğini hepimiz biliyoruz…

Evet, artık hepimiz öğrendik, ezberledik… Mazota zam gelince, ulaşım maliyeti artıyor, zam geliyor… Tamam da insaf ve matematik nerede?

İşte aracı var, hal var, ihale, kabzımal ne varsa var, fiyatları arttırıyor…

Peki sormazlar mı? “ Kardeşim, 8-10 ay öncesine kadar, aracı, kabzımal, mazot zammı, kuraklık, yağmur olmuyor muydu? O günlerde neden her gün fiyatlar hızla artmıyordu?

Ne yalan söyleyelim, bahçeden 50 kuruşa, 1 liraya alınan domatesi 3-5 liraya … 1-2 liralık biberi, 1 liralık ıspanağı 4-5 liraya almaya alışmıştık…

Derken, o meşum yaz sezonundaki döviz depremi ile fiyat, kazanç, kar dengesi vatandaş aleyhine çok fena bozuldu… Özellikle gıda ürünleri artıkça arttı, arttı hala da artıyor… Oysa mazeret olarak gösterilen döviz, yaz sezonuna göre %20-22 oranında düştü… Ama özellikle sebzedeki artış %100’den fazla…

KİLO YERİNE TANE

Pazardaki vatandaşın hali perişan… Eskiden yarım kilo ıspanak, domates isteyen müşteriye dövecekmiş gibi bakan pazarcı esnafı, şimdi tane ile satıyor yüzünü ekşitmeden… Satamazsa evine ekmek götüremeyecek çünkü…

Hükümetin çabası, hemen her gün yapılan sert açıklamalar, duvara çarpıp geri dönüyor…

Fiyatlarda “tık” inme yok…

Biz vatandaşlar, son zamanlarda yazan, çizen, gösteren bazı medya organlarından öğrendik ki, fiyat artışlarının en büyük sorumlusu büyük market zincirleriymiş…

Özetle; hasattan önce sebze, meyve ve gıdada ne varsa üreticiden çok ucuza hepsini kapatıyor ve sonra da istedikleri fiyattan satıyorlar…

Nitekim, Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu günlerde bu haksız ve fahiş kazanç konusunda bu market zincirlerini çok sert bir şekilde uyarıyor…

Gelelim, işin en ilginç bölümüne…

Ülkemizde herkesin adını bildiği 5 büyük market zinciri bulunuyor…Toplam şube sayıları da 23 bin civarında… Bu 23 bin marketin arasında yer alan 3 market zincirinin ülke genelinde 19 bin şubesi var…

Neredeyse pazarın %85’in sahip olan bu üç market muhafazakar yapısıyla biliniyor…

Peki ama, Cumhurbaşkanının çağrısına neden uymuyorlar?…

Neden fiyatlarını insaflı bir çizgiye çekmiyorlar…

İşte bu çok ilginç çok!!!