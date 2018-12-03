Margot Robbie'den yıllar sonra gelen itiraf!

Oyuncu Margot Robbie, başrolünü Leonardo DiCaprio ile paylaştığı 2013 yapımı The Wolf of Wall Street filmindeki sevişme sahneleriyle ilgili bir itirafta bulundu. Robbie, "30 adamın ortasında sevişme sahnesi çekmek utandırıcıydı" dedi.

Hollywood’un önemli yeteneklerinden 28 yaşındaki oyuncu Margot Robbie, başrolünü Leonardo DiCaprio ile paylaştığı 2013 yapımı The Wolf of Wall Street filminin çekimleri sırasında yaşadıklarıyla ilgili ilk kez konuştu. İlginç itiraflarda bulunan güzel oyuncu, sevişme sahnelerinin kendisi için tuhaf ve utanç verici olduğunu belirtti. Robbie, küçücük bir yatak odasında, kamera arkasında görevli 30 tane erkek kendisine bakarken sevişme sahnesi çekmenin hiç de kolay olmadığını dile getirdi.

Martin Scorsese’nin yönetmenliğini yaptığı The Wolf of Wall Street, döneminin en çok izlenen yapımlarından biriydi. DiCaprio’ya en iyi erkek oyuncu dalında Eleştirmenlerin Seçimi, Halkın Seçimi, Altın Küre de dahil çok sayıda ödül kazandıran film, Margot Robbie’nin kariyeri açısından da büyük önem taşıyor.