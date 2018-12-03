  • BIST 94.974
  • Altın 209,041
  • Dolar 5,2674
  • Euro 5,9802
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAABD'de bombalı paket alarmı sürüyor!

Margot Robbie'den yıllar sonra gelen itiraf!

»
Margot Robbie'den yıllar sonra gelen itiraf!
Oyuncu Margot Robbie, başrolünü Leonardo DiCaprio ile paylaştığı 2013 yapımı The Wolf of Wall Street filmindeki sevişme sahneleriyle ilgili bir itirafta bulundu. Robbie, "30 adamın ortasında sevişme sahnesi çekmek utandırıcıydı" dedi.

Hollywood’un önemli yeteneklerinden 28 yaşındaki oyuncu Margot Robbie, başrolünü Leonardo DiCaprio ile paylaştığı 2013 yapımı The Wolf of Wall Street filminin çekimleri sırasında yaşadıklarıyla ilgili ilk kez konuştu. İlginç itiraflarda bulunan güzel oyuncu, sevişme sahnelerinin kendisi için tuhaf ve utanç verici olduğunu belirtti. Robbie, küçücük bir yatak odasında, kamera arkasında görevli 30 tane erkek kendisine bakarken sevişme sahnesi çekmenin hiç de kolay olmadığını dile getirdi. 

Martin Scorsese’nin yönetmenliğini yaptığı The Wolf of Wall Street, döneminin en çok izlenen yapımlarından biriydi. DiCaprio’ya en iyi erkek oyuncu dalında Eleştirmenlerin Seçimi, Halkın Seçimi, Altın Küre de dahil çok sayıda ödül kazandıran film, Margot Robbie’nin kariyeri açısından da büyük önem taşıyor. 

Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Charlie’nin Melekleri Mısır Çarşısı’nda03 Aralık 2018 Pazartesi 17:38
  • Demet Akalın Okan Kurt barışı dostlarıyla kutladı03 Aralık 2018 Pazartesi 17:34
  • Şeyma Subaşı Miami'de boşanmayı kutluyor03 Aralık 2018 Pazartesi 13:34
  • Seçkin Piriler'den Meral Kaplan'a koruma kararı!03 Aralık 2018 Pazartesi 13:26
  • Engin Altan Düzyatan'dan eşine 700 bin liralık hediye03 Aralık 2018 Pazartesi 13:19
  • Deren Talu'ya mahkemeden ret!03 Aralık 2018 Pazartesi 13:04
  • Hangi fenomen dizi final yapıyor?30 Kasım 2018 Cuma 22:16
  • Kanal D o dizisine final mi yaptıracak?30 Kasım 2018 Cuma 22:13
  • Leyla Lydia Tuğutlu yazı özledi!30 Kasım 2018 Cuma 20:56
  • Tarkan kesenin ağzını açtı!30 Kasım 2018 Cuma 20:51
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim