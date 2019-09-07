  • BIST 98.987
  • Altın 276,648
  • Dolar 5,7143
  • Euro 6,3121
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAABD'NİN SEYAHAT UYARISINA, TÜRKİYE'DEN SERT TEPKİ!

MARDİN'DEN ACI HABER! 1 POLİS ŞEHİT

»
MARDİN'DEN ACI HABER! 1 POLİS ŞEHİT
Mardin'in Ömerli ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 özel harekat polisimiz şehit oldu, 1 güvenlik korucusu yaralandı.

SonDakika.com'un haberine göre; Mardin'in Ömerli ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 özel harekat polisi şehit oldu, 1 güvenlik korucusu yaralandı.
İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ömerli, Midyat, Nusaybin ilçeleri arasında yer alan Ömeryan bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlattı. Sabah saatlerinde sürdürülen operasyon sırasında teröristlerle sağlanan sıcak temas sırasında 2 güvenlik görevlisi yaralandı. Yaralı güvenlik görevlileri, bölgeye sevk edilen helikopterle Mardin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan yaralılardan özel harekat polisi doktorların çabalarına rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Çatışmada yaralanan güvenlik korucusunun tedavisi sürüyor. Bölgede hava destekli operasyonların devam ettiği bildirildi.

 

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • ZORUNLU DEPREM SİGORTASI PİRİMİNE ZAM!07 Eylül 2019 Cumartesi 12:01
  • ERDOĞAN'DAN BEŞİR ATALAY'A SERT SÖZLER!07 Eylül 2019 Cumartesi 11:50
  • SİGARA CEZALARINDA REKOR RAKAM!07 Eylül 2019 Cumartesi 11:39
  • DEVLETTEN ANNELERE DOĞUM YARDIMI!07 Eylül 2019 Cumartesi 11:35
  • DEAŞ'IN KRİTİK İSMİ İSTANBUL'DA YAKALANDI!07 Eylül 2019 Cumartesi 11:30
  • BERK SUYABATMAZ, BURCU ESMERSOY'DAN BOŞANDI!07 Eylül 2019 Cumartesi 11:22
  • DEMİREÖREN, PİYANGODAN KARLI ÇIKTI!07 Eylül 2019 Cumartesi 11:13
  • HANDE ERÇEL, TAKİPÇİSİNE DAVA AÇTI!07 Eylül 2019 Cumartesi 11:05
  • CANAN KARATAY'DAN GAZLI İÇECEKLERLE İLGİLİ NET UYARI GELDİ!07 Eylül 2019 Cumartesi 10:57
  • İZMİR'DE KAÇAK GÖÇMENLER YAKALANDI!07 Eylül 2019 Cumartesi 10:48
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim