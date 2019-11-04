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MARDİN KIZILTEPE BELEDİYESİ’NE KAYYUM ATANDI!

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MARDİN KIZILTEPE BELEDİYESİ’NE KAYYUM ATANDI!
Mardin’in HDP’li Kızıltepe İlçe Belediyesine, Kaymakam Hüseyin Çam kayyum olarak atandı.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz hakkında, Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/111 Esas sayılı kovuşturma dosyası kapsamında “Silahlı Terör Örgütü’ne Üye Olma” suçundan yargılamasının, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının 2019/1642 sayılı soruşturma dosyası kapsamında “Silahlı Terör Örgütü’ne Üye Olma” suçu ve yine Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının 2019/8289 sayılı soruşturma dosyası kapsamında “Silahlı Terör Örgütü’ne Üye Olma” suçundan soruşturmasının devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İlimiz Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz hakkında devam eden adli işlem süreçleri göz önünde bulundurularak Anayasanın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47. maddelerine istinaden Bakanlığımızın 3 Kasım 2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış, Belediye Kanununun 45. ve 46. maddeleri kapsamında Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam Kızıltepe Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir” denildi.

KAYYUM ATANAN HDP’Lİ BELEDİYE SAYISI 15 OLDU

HDP, 31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde 3 büyükşehir, 4 il, 50 ilçe, 11 belde olmak üzere toplam 69 belediye kazanmıştı. Kanun Hükmünde Kararneme (KHK) ile kamu görevinden ihraç edildikleri için 6 ilçe belediye başkanına mazbata verilmedi.

19 Ağustos’ta Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları Selçuk Mızraklı, Ahmet Türk ve Beida Özgökçe, İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden alındı ve yerlerine il valileri kayyum olarak atandı.

18 Eylül’de ise Erzurum Karayazı Belediye Eş Başkanı Melike Göksu, “Terör örgütü üyesi olmak’ suçundan yargılandığı davası onanınca tutuklandı. Göksu’nun yerine kayyum atandı.

HDP’li Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş da, 12 Eylül günü Ağaçlar Köyü yakınlarında bir minibüsün geçişi sırasında 9 kişinin ölümüne neden olan mayın patlaması olayından sonra başlatılan soruşturmada tutuklanmış ve yerine kayyum atanmıştı.

15 Ekim’de evlerine yapılan operasyonlarla gözaltına alınan HDP’li Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman, Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar ve Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz tutuklandı. İçişleri Bakanlığı kararı ile tutuklanan belediye başkanlarının yerine 18 Ekim’de kayyum atandı.

22 Ekim'de Kayapınar Belediyesi Eşbaşkanı Keziban Yılmaz, Bismil Belediye Eşbaşkanı Gülcan Özer, Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlıer ve Van Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin’in yerine İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum atandı.

Hakkında açılan terör soruşturması devam eden Şırnak'ın HDP'li Cizre İlçe Belediye Başkanı Mehmet Zırığ 29 Ekim’de görevden alındı. Zırığ'ın yerine Kaymakam Davut Sinanoğlu kayyum olarak atandı.

Silahlı terör örgütüne üye olmak’ ve “terör örgütü propagandası yapmak’ suçlamasıyla 1 Kasım’da gözaltına alınan HDP’li Saray İlçe Belediye Başkanı Caziye Duman görevinden uzaklaştırıldı. Duman’ın yerine bugün(2 Kasım) Kaymakam Mehmet Halis Aydın, “belediye başkan vekili” olarak görevlendirildi

Bugün alınan kararlarla birlikte kayyum atanan HDP’li belediye sayısı 15’e yükseldi.  İHA

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