Maraş ve Hatay'da Risk Arttı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6.8'lik depremin en az 150 yıldır ciddi bir aktivite göstermeden fay zonunda yaşandı. Bu depremin geldiğini yıllar önce açıklayan Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, HaberTürk'te katıldığı TekeTek programında uyar

Elazığ'da 41 kişinin ölümüyle sonuçlanan 6.8'lik depremi yıllar öncesinden uyarıları ile haber veren Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, yetkilileri aynı fay hattında yaşanabilecek depremlere karşı uyardı.

Görür, "Doğu Anadolu fayından uyuyup ses çıkmayınca biz de konuşmalarımızda doğu anadolu fayına dikkat diyorduk. Bu fayın uyanmasından korkuyorduk. Peki uyanınca ne olacak. Endişemiz ya Kuzey Anadolu Fayı gibi davranmaya başlarsa diye." dedi. Sonra da sözlerine şöyle devam etti:

"Burada kırılan faydaki kırığın stresi Maraş Türkoğlu'na gidebilir. Oradan Hatay'a doğru gidebilir. Biz daha önce bu bölge için bir deprem alarmı verdik zaten. Sürpriz değildi. Sivrice'de deprem olunca stres hem kuzeye hem güneye ilerleyebilir. Bunun en bariz örneği Adapazarı depremi. Gölcük'te deprem oldu stresi iki yere gitti. Biri Düzce'ye diğeri İstanbul'a. Düzce bir ay sonra kırıldı, İstanbul kırılmayı bekliyor. Sivrice kırıldı ama Maraş'a doğru tehdit arttı. Karlıova'ya doğru tehdit arttı."

"SÜREKLİ AFETE TALİBİZ"

2005'te Palu'yu, 2015'te Sivrice depremlerini söylediğini hatırlatan Naci Görür, "Önlem alınsaydı o köyler bugün bu durumda olmazdı. Ama biz sürekli afete talibiz. Hele olsun gereğini yaparız. Bu bilimsel çağdaş bir yaklaşım değil. Şimdi Malatya-Ovacık hattı da çok önemli. Orada da stres var. Burada bir deprem oldu. Geçmiş olsun ama bu fay da Kuzey Anadolu Fayı gibi davranabilir." dedi.

Programın moderatörü gazeteci Fatih Altaylı tarafından, İstanbul depremine ilişkin Şener Üşenmezsoy'un 6'dan büyük olmaz iddiasının sorulması üzerine Görür, "Celal Şengör ve ben İstanbul'da deprem olacak diyorsak şunun için diyoruz. 1999 depreminden 2015'e kadar 7 uluslararası gemi, 2 ulusal gemi ile milyonlarca lira bütçeli projelerle, dünyanın en önde gelen bilim adamları ile bizzat kendim denizin dibine dalmak ve binlerce kilometre sismik yaparak, denizin ve yerin altında yüzlerce alet yerleştirirek ve uluslararası bilim dünyasından geçmiş yüzlerce de yayın verileri ışığında diyorum. O arkadaşlar neye göre bunu diyor bilmiyorum. Ama kamu oyu buna bakarak karar versin" diye konuştu.

Naci Görür, 1999'daki deprem yaşanıncaya kadar Marmara Denizindeki yapının hiç bilinmediğini hatırlatarak, "Şimdi dünyanın en iyi bilinen denizi. Burada ilk deprem araştırmalarına biz 1997'de başladık." diyerek bölgeye ilgisinin çok eskiye dayandığını da sözlerine ekledi.

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