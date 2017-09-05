Manyas Hidroelektrik Santrali özelleştirme ihalesi

Elektrik Üretim AŞ'ye (EÜAŞ) ait Balıkesir'deki Manyas Hidroelektrik Santrali (HES) ile bu santral tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirmesi ihalesinde nihai pazarlık görüşmelerinin 12 Eylül Salı günü yapılacağı bildirildi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamada, Manyas HES ile bu santral tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirme ihalesine başvuran tüm katılımcıların ön yeterlilik kriterlerini karşıladığı ve ihalenin 12 Eylül Salı günü gerçekleştirileceği belirtildi.

Söz konusu ihaleye, PPC Elektrik Tedarik ve Ticaret AŞ, Tayfurlar Enerji Elektrik Üretim AŞ, En-Sa Yapı ve İnşaat Turizm Nakliyat Gıda Sanayi AŞ, İş-Kaya İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ, Amiroğlu Madencilik Kömür İnşaat Hafriyat ve Nakliyat Sanayi ve Ticaret AŞ, Babacan Girişim Lojistik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ ile Kılıç Enerji Üretim AŞ teklif vermişti.