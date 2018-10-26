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Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek açıklaması!

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Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek açıklaması!
CHP'nin 2014'te düzenlenen yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterdiği Mansur Yavaş, 'MHP'nin adayı Melih Gökçek' iddiasını yorumladı. Yavaş, Melih Gökçek için "Kımıldayamaz" ifadesini kullandı.

Vatan Gazetesi Ankara Temsilcisi Murat Çelik'in sorularını yanıtlayan Mansur Yavaş, CHP'den aday gösterileceği iddialarını değerlendirdi.

Yavaş, "Bir kenarda kalıp izliyorum ben de herkes gibi. Yorum da yapmıyorum. Bekliyorum, bakalım" ifadesini kullandı.

Şu ana dek herhangi bir temasta bulunmadığını belirten Yavaş, "Gelişmelere bakacağız. Net bir şey de söylemek istemiyorum çünkü 'Adayım' desem bir türlü oluyor, 'Değilim' desem bir türlü oluyor. Görelim bakalım" dedi.

Yavaş, Çelik'in "Melih Gökçek'in MHP'den aday olma ihtimali konusunda çıkan haberler hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusunu da şöyle yanıtladı:

— Ben o haberlere inanmıyorum. Gökçek kımıldayamaz. Bir günlük, saman alevi gibi bir gündem olur. Gökçek çıkıp "Teşekkür ederim ama ben AK Partiliyim, partime bağlıyım, beni aday yapsalar da yapmasalar da partimin emrindeyim" diye açıklama yapar. Bakın göreceksiniz.

 

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