MANSUR YAVAŞ'TAN MECLİS TOPLANTISINDA SERT SÖZLER!

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Ağustos ayı ilk toplantısına ‘Emeklilikte Yaşa Takılanlar’la ilgili soru önergesi tansiyonu yükseltti.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Ağustos ayı ilk toplantısına ‘Emeklilikte Yaşa Takılanlar’la ilgili soru önergesi tansiyonu yükseltti. AKP’li meclis üyesi Sinan Burhan’ın “Belediye başkanının görevi midir buna kısmen çözüm üretmek? İşçinin verilmeyen ikramiyelerini neden ödemiyorsunuz” sözlerine Mansur Yavaş, “Şirketleri vermiyorsunuz, ikramiyeleri öde diyorsunuz. Önce şirketleri verin kardeşim” sözleriyle karşılık verdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi ağustos ayı birinci oturumu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında toplandı. Yavaş’ın yeterli çoğunluğun bulunduğunu açıklamasının ardından gündeme geçildi. AKP'li meclis üyesi Sinan Burhan’ın ‘Emeklilikte Yaşa Takılanlar’a (EYT) ilişkin soru önergesi okundu. Burhan’ın önergesinde seçim öncesi Yavaş’ın EYT’lilerle ilgili verdiği sözlerinin tutulmadığına dönük şikayetler aldıklarını söyledi ve EYT’lilere ilişkin yapılmayı planlananları sordu.

"EYT’lileri emekli etme gibi bir konuşmamız olmadı"

Burhan’ın önergesinin ardından konuşan Yavaş, “EYT’lilerin genel sağlık sigortasının ödeyeceğimi söylemiştim. Bunu da 31 Aralık’a kadar hükümet kendisi ödüyor. EYT’lileri emekli etme gibi bir konuşmamız olmadı. EYT’lilerin genel sağlık sigortasını 31 Aralık’tan itibaren hükümet ödemediği takdirde ödeyeceğiz. Suriyelilere bakılıyor, Türkmenlere bakılıyor bunlara da belediye baksın” dedi.Yeniden konuşan Yavaş, “Sinan Bey 8.5 Milyar borcu ben yapmadım” dedi. Yavaş sözlerini şöyle sürdürdü:

“Belediyenin geliri gideri belli. Şirketleri vermiyorsunuz, ikramiyeleri öde diyorsunuz. Metro için kesintiyi ben getirmedim. Önce şirketleri verin kardeşim. Halk ekmek zarar ediyor verin kardeşim halk market yapacağız diyoruz. Vatandaş daha ucuz yiyecek. İkramiyeler para var da mı ödenmedi? Ben daha bir lira ASKİ parası almadım. Meclis’i bu tartışmalara boğmak istemiyorum.”