Mansur Yavaş'tan Geliri Azalan Vatandaşlara Nakit Yardımı!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, koronavirüsle mücadeleyi sıkı tutuyor. Sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan Yavaş, toplamda 17 bin 492 kişiye nakit destek kartları dağıtılacağını söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, koronavirüs salgınından ekonomik olarak olumsuz etkilenen vatandaşlara dönük nakit yardımını başlattıklarını duyurdu. Konu hakkında sosyal medyadan açıklama yapan Yavaş, toplamda 17 bin 492 kişiye yardımın yapılacağını söyledi.

Twitter'dan açıklama yapan Yavaş şu ifadeleri kullandı:

"İnşaat işçisi 62, temizlik işçisi 1790, kıraathane çalışanı 1044, açlık sınırı altı 11407, taksici, servis, dolmuş, terzi, kuaför, müzisyen, seyyar satıcı, simitci 3189 kişi olmak üzere toplam 17.492 hemşehrimize nakit destek kartları dağıtımına başlanmıştır."

SU FATURALARINI DA DURDURMUŞTU

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), koronavirüs tedbirleri kapsamında suda sayaç okuma ve faturalandırma işlemlerini de askıya almıştı.

ABB'den su tedbirine yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından toplum sağlığına olumsuz etkileri olabileceği değerlendirildiğinden sayaç okuma ve fatura dağıtım işlemleri geçici olarak durdurulmuştur. Buna göre;

1- Tüm konut aboneleri Nisan ayında, Şubat ayı faturalarının yüzde 80'i oranında geçici faturalandırılma yapacaktır.

2- Nisan ayında öğrenci evleri için geçici faturalandırma yapılmayacaktır.

3- İş yeri/ Ticarethane aboneliklerinde Nisan ayında geçici faturalandırma yapılmayacaktır.Yaşanan olağan üstü dönem sona erdiğinde, tüm abonelerde normal faturalandırma yapılacak ve bu dönemde yapılan geçici faturalandırılmış miktarlar toplam miktardan mahsuplaştırılacaktır."