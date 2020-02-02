  • BIST 119.140
  • Altın 305,717
  • Dolar 5,9765
  • Euro 6,6232
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAMeclis Başkanı Şentop: FETÖ ile mücadeleyi kurumlarımız yürütüyor

MANSUR YAVAŞ PROJESİNİ AÇIKLADI

»
MANSUR YAVAŞ PROJESİNİ AÇIKLADI
Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yakında 'Halk Market'lerin de açılacağını, isteyen bakkalların bayi yapılacağını belirterek, "Bizim çılgın projelerimiz yok. Tek çılgın projemiz Ankara halkını zenginleştirm

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün sorularını yanıtlayan ve projelerinden bahseden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, iş için kendilerine başvuranların sayısının 100 binden fazla olduğunu söyledi.

İhaleleri canlı yayınladıklarını belirten Yavaş, "İhaleler şeffaf yapılınca kırım da yüksek oluyor. Belediyenin anlamı şudur: Sizin bütün ihtiyaçlarınızı karşılayan kurumdur. Öncelikle yapılması gerekenler ne ise vatandaş vergi verirken ‘Benim paramı şuralara harca der' ve öncelik oralara verilir. Belediyenin görevi 1-Bütçesini vatandaşın isteği doğrultuda harcamak, 2- Nasıl harcadığınızı göstermek, 3- Hesap vermektir" diye konuştu.

Ankara'da herkesin sorunlarını, isteklerini bildirdiği 'Mavi Masa'yla ilgili Yavaş, "Bu masaya günlük 2 bin 500 mesaj geliyor. Ben de arayanlardan en az 50'sine dönüyorum. Mobil uygulamamızla da günlük 2 bin 500 kişi aranırken şimdi bunu 30 bine çıkaracağız. En çok şikayeti belediye ve özel toplu taşım araçlarıyla ilgili alıyoruz. Tabi takdir ve teşekkür mesajları da oluyor" dedi.

 

 

 

'Tek çılgın projemiz Ankara halkını zenginleştirmek'

Belediyenin 8.5 milyar borcu olduğunu açıklayan Yavaş, "Bizi, ‘Gelir gelmez kredi istediniz' diye eleştirenler var. Eee ne yapalım 8.5 milyar borç var. Ulaştırma Bakanlığı'nın yapacağı metroların borcunu bizim ödememizi istiyorlar. Ayda 52 milyon lira faiz ödüyoruz. Bir şekilde de yatırım yapıyoruz. Bizden öncekiler Sincan İstasyon Caddesi'ni yapsaydı kredi istemek zorunda kalmazdım" ifadelerini kullandı.

Ankara'da dikilen ithal ağaçlara karşı çıkan Yavaş "İthal ağaç devri kapandı" dedi ve yakında 'Halk Market'lerin açılacağını, isteyen bakkalların bayi yapılacağını söyledi. Yavaş şöyle devam etti:

"Bizim çılgın projelerimiz yok. Tek çılgın çılgın projemiz Ankara halkını zenginleştirmek."

Ankapark çalışmıyor

Yavaş, eski başkan Melih Gökçek döneminde 750 milyon dolara yaptırılan ve bugün çalıştırılamayan Ankapark için ne yapılacağını şöyle anlattı:

"Ankapark, biz göreve gelmeden 1 ay önce ihale edildi. Bu proje çalışmıyor, ama oraya harcanan yaklaşık 750 milyon dolar para boşa gitmesin istiyoruz. Orayı değerlendirelim istiyoruz. Vatandaşa ‘Ne yapalım?' diye soracağız.

 Ona göre bir çözüm yolu bulacağız. O para oraya harcanmasaydı metrolar bitmiş olurdu, ulaşımla ilgili sorun kalmazdı. Ankara'nın suyla ilgili sorunu kalmazdı. İyi yerlere harcanabilirdi. Buna benzer boşa giden milyonlarca lira var.”

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Böyle bir rakamı tahmin etmiyordum29 Ocak 2020 Çarşamba 15:17
  • İlker Başbuğ Ağır Konuştu.29 Ocak 2020 Çarşamba 13:36
  • ERDOĞAN’DAN MARKEL’E SIRÇALI SARAY AYNASI24 Ocak 2020 Cuma 18:39
  • Kılıçdaroğlu: Hiç kimse Uğur Mumcu'nun açtığı yoldan yürüyüşümüzü engelleyemez24 Ocak 2020 Cuma 18:16
  • Mansur Yavaş'tan Gökçek'e Sert Sözler24 Ocak 2020 Cuma 12:48
  • Şehit Haberlerinde Bile Yandaşlık Yapıldı24 Ocak 2020 Cuma 12:32
  • MİT'in Fetöcü dediği Metin İyidil neden terfi ettirildi?23 Ocak 2020 Perşembe 15:28
  • Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert tepki: 16 adayı silahlandırıyor23 Ocak 2020 Perşembe 11:03
  • FETÖ'nün siyasi eli bulundu.23 Ocak 2020 Perşembe 10:59
  • Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı Olacakmı?23 Ocak 2020 Perşembe 10:54
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim