Mansur Yavaş: Kazanamazsa siyaseti bırakacağını açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, ülkücü kökenli bir siyasetçi. MHP'den iki dönem Beypazarı Belediye Başkanı seçildi.

Ankara'nın bu küçük ilçesinin kendine özgü mimarisi olan tarihi konaklarını restore ettirip, ilçeyi bir turizm merkezi haline getirmesi, onu Türkiye'nin tanınan belediye başkanları arasına taşıdı. Sonrasında MHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu ancak seçilemedi.

MHP ile yollarını ayırdıktan sonra 2014 yerel seçimlerinde bu kez CHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan ancak AKP adayı Melih Gökçek karşısında seçimi kaybeden Yavaş, bir kez daha CHP'den aday oldu.

BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Yavaş, Ankaralılardan sadece bir dönem için belediye başkanlığı istiyor. Yerel seçimlere artık 1 aydan az süre kala siyaset iklimi iyice sertleşirken, Yavaş mümkün olduğunca rakipleri ile siyasi polemiğe girmek istemiyor.

"Muhtar seçimi neyse, belediye başkanlığı seçimi de aynıdır" diyen Yavaş, Türkiye'nin ekonomik sorunlarla uğraştığı bir dönemde, "çılgın projelere para yatırmak" yerine Ankara'yı ekonomik yönden kalkındırmayı "birinci vazife" olarak belirlediğini söylüyor.

Yavaş, belediye başkanı seçilmesi halinde, CHP'den ayrılacağı iddialarına "Bu konuda gayet netim: Görev süremin sonuna kadar CHP'de tabii ki devam edeceğim" yanıtını verdi. Seçilememesi halinde ise siyasete nokta koyma konusunda kararlı.