Twitter hesabından açıklama yapan Yavaş, “Koronavirüse karşı başlattığımız ekonomik mücadele kapsamında bugün açıklayacağımız projelere daha çok kaynak ayırabilmek için başta Park-Bahçe ve Fen İşleri olmak üzere, salgınla mücadelede gerekli olanlar dışındaki tüm ihalelerimizi hayat normale dönünceye kadar erteliyoruz” ifadelerini kullandı.
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Mansur Yavaş Hepsini İptal Etti
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
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Mansur Yavaş Hepsini İptal EttiAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
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- 11:51 - Galatasaray'dan Resmi Açıklama Geldi
- 11:49 - Koronavirüs İlacı 7 Ülkede Test Edilmeye Başlandı
- 11:33 - Mansur Yavaş Hepsini İptal Etti
- 11:22 - Artık Türkiye'nin Bütün Konuları Millidir
- 11:21 - Büyükçekmece'deki Ev Partisiyle İlgili İşlem Başlatıldı!
- 11:20 - Flaş.. Flaş... Meclis Doktoru Karonavirüs Gözleminde!
- 11:20 - D-100 Karayolunda Kaza
- 11:19 - Koronavirüs'ten Ölenlerin Sayısı 34 bin 5’e Yükseldi
- 10:59 - Işıl Reçber Sessliğini Bozdu
- 10:55 - Bakan Koca Son Vaka Sayısını Açıkladı
- 10:46 - Covid-19 Testi İstenince Hastaneden Kaçtı!
- 16:07 - Seyahat İçin Başvuru Şartları Neler?
- 16:01 - Mahalle ve Köylerde Karantinalar Başladı
- 15:57 - Ali Ağaoğlu'nun Eski Sevgilisi Gözaltına Alındı
- 14:34 - Bakan Ziya Selçuk Canlı Yayında Cevapladı
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