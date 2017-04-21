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Manisa'da Deprem!

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Manisa'da Deprem!
MANİSA'nın Selendi İlçesi'nde, Richter ölçeğine göre 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Deprem Dairesi

(AFAD) ise depremin büyüklüğünü 4.9 olarak açıkladı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre; bugün saat 16.09'da, merkez üssü Selendi olan, yerin 5 kilometre altında 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İzmir, Uşak, Kütahya, Denizli, Bursa ve Çanakkale'de de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

AFAD'A GÖRE 4.9

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Deprem Dairesi (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 4.9 olarak açıkladı.

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