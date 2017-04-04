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Manisa'da 4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

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Manisa'da 4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 4 büyüklüğünde depremin meydana geldiği belirtildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre  Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde saat 16.00'da Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 16.00'da merkez üssü Şehzadeler ilçesi olan 4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Sarsıntının 18.4 kilometre derinlikte oluştuğu bildirilirken, 2 Nisan tarihinde yine Şehzadeler ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

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