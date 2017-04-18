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Manisa MHP'de 2 istifa

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Manisa MHP'de 2 istifa
MHP'nin Manisa teşkilatlarında çeşitli kademelerde görev alan Tamer Akkal ve Engin Kabadağ, partiden istifa ettiklerini açıkladı.

MHP'de geçen kongre sürecinde Meral Akşener'e verdikleri destekle bilinen Tamer Akkal ve Engin Kabadağ, partiden istifa edip, dilekçelerini Genel Merkez'e gönderdi. Tamer Akkal daha önce MHP'de merkez ilçe başkanlığı ve il başkanlığı, Engin Kabadağ ise merkez ilçe başkanlığı yapmış, ayrıca milletvekili adayı olmuştu.


Engin Kabadağ da dilekçesinde şöyle dedi:Tamer Akkal, Genel Merkez'e gönderdiği dilekçesinde, "Mensubu olmaktan her zaman gurur duyduğum, kurultaylarda ülkücü iradenin tecellisiyle seçilerek, bir dönem Manisa Merkez İlçe Başkanlığı, bir dönem Manisa İl Başkanlığı yaptığım partimden, Genel Merkezin günümüzde yürüttüğü politikaların, sahip olduğum ülkücü fikriyata ve dünya görüşüme ters düşmesi sebebiyle istifa ediyorum" dedi.

"Düşünce ve ideallerini tüm ömrüm boyunca hayatına yansıtmış bir ülkücü olarak MHP Genel Merkezinin son dönemlerde takındığı siyasi tavır ve politikaların ülkücü fikriyatıma ve dünya görüşüme uymaması nedeniyle, 2012-2014 yılları arasında merkez ilçe başkanlığı yaptığım, 26. Dönem MHP Manisa 4. sıra milletvekili adayı olduğum Milliyetçi Hareket Partisi üyeliğimden istifa ediyorum."

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