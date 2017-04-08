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Mancini'nin ilk transferi Sneijder!

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Mancini'nin ilk transferi Sneijder!
Cimbom’un eski hocasının adı bir süredir Roma ile anılıyor. Gazzetta TV’nin haberine göre Mancini, sarı-kırmızılı ekibe eski oyuncusu Wesley Sneijder ile birlikte gidecek

Bir süredir teknik direktör İgor Tudor'la anlaşamadığı ve sezon sonunda yolların ayrılacağı söylenen Wesley Sneijder için İtalyanlar'dan yeni bir iddia geldi. La Gazzetta dello Sport'un internet TV'si Gazzetta TV'nin haberine göre Aslan'ın eski hocası Roberto Mancini'nin Roma'yı devralmasına kesin gözüyle bakılıyor. Roberto Mancini'nin Luciano Spalletti'nin koltuğuna oturmasıyla birlikte transferde 1 numarasının Wesley Sneijder olduğu belirtildi.

OYUN AKLI OLACAK
Haberde, Roma orta sahasının mücadeleci isimlerden kurulu olduğu ancak Mancini'nin oyunu yönlendirecek bir isim aldırmayı düşündüğü belirtildi. Mancini'nin Sneijder'de karar kıldığı kaydedildi.

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