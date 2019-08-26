MANAV POŞETLERİNE TALEP ARTTI!

Marketlerde poşetlerin ücretli hale getirilmesinin ardından ücretli poşet kullanımı yüzde 70 oranında azalırken, ücretsiz manav poşet kullanımı ise yüzde 100’ün üzerine çıktı.



Hürriyet com.tr'nin haberine göre; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kaynakların verimli kullanılması ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla 1 Ocak’ta yürürlüğe giren kanunla birlikle market poşetleri 25 kuruş karşılığında satılmaya başlandı. İlk 8 ayda market poşetlerinin kullanımı yüzde 70 oranında azalırken, manav reyonunda kullanılan ince poşetlere talep ise yüzde 100’ü geçti.