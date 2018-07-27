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Maltepe’deki linç sonrası küçük çocuğun babası olayı anlattı

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Maltepe’deki linç sonrası küçük çocuğun babası olayı anlattı
MALTEPE’de çocuk kaçırmaya çalıştığı öne sürülen bir kişi çevredekiler tarafından linç edildi. Olayı anlatan engelli küçük kızın babası, "Belki çocuğumu kaçırmış olsaydı, çocuğum hayatta olmayacaktı" dedi.

Olay dün saat 20.30 sıralarında Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi Bağdat Caddesi’nde 6 yaşındaki engelli kız çocuğunu kaçırmaya çalıştığı belirtilen G.B (38), çevredekiler tarafından yakalandı. G.B., uzun süre dövüldü. Olay yerine giden polis ekipleri şüpheliyi, öfkeli kalabalığın elinden aldı. Yaralı G.B., hastaneye götürüldü. Ancak tedaviyi reddettiği öne sürülen G.B., götürüldüğü Cumhuriyet Polis Merkezi’nde rahatsızlandı. G.B., için polis merkezine ambulans çağrıldı. G.B.,, hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti.

Yapılan incelemede G.B.’nin gasp ve oto hırsızlığı suçlarından kaydının olduğu tespit edildi.

BABA: BELKİ ÇOCUĞUM HAYATTA OLMAYACAKTI

6 yaşındaki kızın babası Kenan B. "Belki çocuğumu kaçırmış olsaydı, çocuğum hayatta olmayacaktı" diye konuştu.

Kenan B. "İş yerimde çalışırken dışarıda bir bağırma duydum. Adamın bir tanesi çocuğumun elinden tutmuş bağırıyordu, "Çabuk anahtarı getir diye. Eşim de çocuklara bakmak için dışarıda oturuyordu. Eşim de ’Ne yapıyorsun çocuğa’ deyip o tarafa yönelince ben de o tarafa gittim. Çocuğu kaçırdığı nereden aklıma gelebilirdi? Eşim ’Kenan çabuk çocuğu kaçırıyorlar’ diye bağırdı. Kızım annesine doğru koştu" dedi.

G.B.’nin eşinin üzerine de yürüdüğünü söyleyen Kenan B., " ’Sus sesini yükseltme’ diye eşimin üzerine 2-3 adım gelince durumun vahim olduğunu anladım. Koşarak yanına gittim. ’Ne yapıyorsun sen beyefendi, benim çocuğumu nereye götürüyorsun. Bu çocuk benim çocuğum’ dedim. ’Senin çocuğun kaç yaşında’ dedim. Bütün esnaf adamın üstüne bir anda çullandılar" diye konuştu.

KALABALIK ADAMI LİNÇ ETMEYE BAŞLADI

Kenan B. "Adamı araya aldılar, linç etmeye başladılar. Daha bana fırsat kalmadan baktım çok ağır darbeler almaya başladı. Belki çocuğumu kaçırmış olsaydı çocuğum hayatta olmayacaktı. Ya da neler olacaktı, Allah biliyor. Ona rağmen ben adamın aciz durumunu dayak yiyişine yüreğim el vermedi. Ve ben adamın üzerine atladım. ’Vurmayın polis geliyor, polise teslim edelim’ dedim. Sonra adama ’Sen benim çocuğumu nereye götürüyordun doğruyu söyle’ dedim. O da "Ağabey, ben çocuğu parka götürüp biraz eğlenecektim" şeklinde konuştu. Ben de, ’Çocuğumla nasıl eğleniyorsun? Ne yapacaktın’ demeden darp etmeye devam ettiler" şeklinde konuştu.

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