  • BIST 95.602
  • Altın 190,477
  • Dolar 4,8516
  • Euro 5,6438
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAEkmeğe rekor zam

Maltepe'de çocuk kaçıran adamı mahalleli linç etti

»
Maltepe'de çocuk kaçıran adamı mahalleli linç etti
Maltepe’de bir kişi küçük yaşta bir çocuğu kaçırırken fark edilince, çevredeki vatandaşlar tarafından linç edildi.

Olay, Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre çocuk kaçırmaya teşebbüs eden G.B.(38) İsimli şüpheli, yolda yürüyen küçük yaşta ki E. B’Yİ kaçırmak istedi.

Durumu fark eden çevredeki bazı vatandaşlar ise G.B’yi darp etmeye başladı. Darp eden kişi sayısı artınca devreye polis ekipleri girdi.

G.B’yi kalabalığın arasından çıkardıktan sonra önce hastaneye götürüldü fakat burada şahıs tedavi olmak istemeyince ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

POLİS MERKEZİNDE FENALAŞTI

Polis Merkezinde işlemlerinin yapıldığı esnada şahsın rahatsızlanması üzerine, ambulansla hastaneye götürüldüğü sırasında G.B. hayatını kaybettiği öğrenildi.

Öte yandan kaçırma şüphelisi G.B. isimli şahısın gasp ve oto hırsızlığı suçlarından kaydının olduğu tespit edildi.

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ uyarısı!27 Temmuz 2018 Cuma 09:35
  • 5 Atatürk 1 İnönü daha gidiyor!26 Temmuz 2018 Perşembe 18:05
  • Amcasının tacizini açıkladı, Türkiye harekete geçti26 Temmuz 2018 Perşembe 17:59
  • Yargıda Adnan Oktar depremi!26 Temmuz 2018 Perşembe 17:08
  • Avukatından neler istedi?26 Temmuz 2018 Perşembe 16:53
  • Aydın Doğan'dan iyi haber26 Temmuz 2018 Perşembe 15:51
  • 17 yaşındaki Liseli kıza fuhuş yaptırdı, 11 yıl hapis cezası aldı26 Temmuz 2018 Perşembe 15:39
  • Kuşadası açıklarında deprem meydana geldi26 Temmuz 2018 Perşembe 15:35
  • İstanbul'da yağmura yakalananlar zor anlar yaşadı26 Temmuz 2018 Perşembe 15:34
  • Ekmeğe rekor zam26 Temmuz 2018 Perşembe 13:49
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim