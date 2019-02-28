Maldivler de tatil

Seren Serengil eşi Yaşar İpek ile Maldivler de tatilde.

Tv programı na ara veren Serengil sıcak iklime gitnek isteyince eşi Yaşar bey onu kırmamıs ve soluğu Maldivler de almışlar. Çift birlikte kano ya binip gün boyu eşsiz deniz ve sahilin keyfini çıkartıyorlar