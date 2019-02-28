Tv programı na ara veren Serengil sıcak iklime gitnek isteyince eşi Yaşar bey onu kırmamıs ve soluğu Maldivler de almışlar. Çift birlikte kano ya binip gün boyu eşsiz deniz ve sahilin keyfini çıkartıyorlar
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Maldivler de tatil
Seren Serengil eşi Yaşar İpek ile Maldivler de tatilde.
Etiketler: Seren serengil, Yaşar ipek, maldivler, tatil
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