Malatyalı İmpartor lakaplı sanatçı Sadi, yeni eserine klip çekti

Malatya’lı İmparator lakaplı ses sanatçısı Sadi, “Yaban Gülüm” isimli şarkısına klip çekimini tamamladı.

Klip çekimi için çeşitli mekanlar kullanıldı. Yönetmenliğini Muhammed Aktürk’ün üstlendiği klip; Gaziantep merkez ve çevresinde çekildi. Malatya’lı İmparator lakaplı sanatçı Sadi: “’Yaban Gülüm’ isimli parçam inşallah yılın eseri olacak” açıklamasını yaptı.

Sadi’nin klip çalışmaları sosyal medyada da paylaşılmaya başlandı. İsveç’ten gelen gurbetçi bir bayan ile objektiflerin karşısına geçen Sadi güzel bir iş çıkarmanın mutluluğunu kameralara yansıttı.

Sadi’nin yeni eseri “Yaban Gülüm” sosyal medyada hayli ilgi görmeye başladı.

“Yaban Gülüm” isimli eserin söz ve müziği Türkiye’de eserlerini duyuran ve Latif Doğan gibi sanatçılara söz müzik yazan Malatyalı Sanatçı Mahmut Atabay’a ait. Melodi Müzik bünyesinde çıkan ‘Yaban Gülüm’ isimli single çalışmasına NetD kanalından ulaşabilirsiniz.