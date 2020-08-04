Malatya'daki depremi bilen isimden ikinci uyarı

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Malatya Pötürge’de 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Malatya’daki deprem sonrası kırılmanın Çelikhan-Erkenek sınırına dayandığını söyledi.

Kandilli depremin derinliğini 5.0 km olduğunu belirtti. Saat 12.37’de gerçekleşen depremin büyüklüğünü AFAD ise 5.2 olarak açıkladı.

MALATYA’DAKİ BUGÜNKÜ DEPREMİ BİLEN İSİMDEN YENİ UYARI

Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Malatya’daki deprem sonrası kırılmanın Çelikhan-Erkenek sınırına dayandığını söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Görür şu uyarıyı yaptı:

Arkadaşlar merhaba, Malatya-Pütürge/Tepehan’da 5’in üzerinde bir deprem oldu. Hatırlarsanız, Elazığ depreminden sonra DAF’ın uyandığını, bundan sonra depremleri Kuzeydoğudan güney batıya doğru taşıyabileceğini öngörmüş ve Çelikhan-Erkenek ve Erkenek-K. Maraş arasına dikkat çekmiştik. Bu depremle DAF’daki kırılma Çelikhan-Erkenek sınırına dayandı. Bu deprem DAF üzerinde ve Bitlis süturuna yakın. Şimdi Çelikhan-Erkenek arası daha sıkıntılı hale geldi. Burada dikkatli olunmalı ve önlem alınmalıdır. Zamanı bilmiyoruz. Şekil de gönderiyorum.”

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Malatya'da meydana gelen depreme ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Soylu açıklamasında, "Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 12.37'de 5,2 büyüklüğünde gerçekleşen depremde valiliğimizden aldığımız bilgiler çerçevesinde hasara yönelik ihbar yok. Taramalara AFAD ekipleri ve Jandarmamız tarafından devam ediliyor" ifadelerini kullandı.