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Malatya'da Örnek Bir Müdür!

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Malatya'da Örnek Bir Müdür!
Malatya’da depremde zarar görüp yıkılmasına karar verilen 29 okulun yerine yapılmaya başlanan okulların bazılarının yeni eğitim yılına yetiştirileceği bildirildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret Onhan 24 Ocak'ta yaşanan depremden dolayı hasar gören binaların onarım çalışmalarını yerinde inceledi.

Malatya halkı tarafından oldukça sevilen Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret Onhan, gece gündüz uyumadan çalışarak 24 Ocak'ta gerçekleşen depremde hasar gören binaların tespitlerinin yapıldığını ve yıkılması gereken binaları yıktıklarını söyledi. Ayrıca depremden dolayı hafif hasar alan binaların da güçlendirileceğini söyleyen Fikret Onhan, "Malatya halkımızla beraber deprem yaralarını çok kısa süre içerisinde sardık. Hafif hasarlı binalarımızın da güçlendirme çalışmalarına devam ediyoruz. Az hasarlı okullarımızı yeni öğretim yılına kadar hazır hale getireceğimizi düşünüyorum." dedi.

 

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