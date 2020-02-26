Malatya Valisi O İddiaları Yalanladı.

Malatya'da gece 02.03 te 4.9 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Can ve mal kaybı yaşanmadı. Malatya Valisi Aydın Baruş, vatandaşları uyardı, daha önceden tespit ettiği ağır hasarlı evlere girmeyin dedi.Vali Aydın Baruş, Çayköy mahallesinde bazı binaların yı

Malatya'da yaşanan 4.9 büyüklüğündeki depremde halk sokağa çıktı. Vali Aydın Baruş daha önceden yaptığı araştırmalarda birçok evi ağır hasarlı bulmuştu ve halkı uyardı ''evlere girmeyin.''

Malatya'da Çayköy mahallesinde bazı evlerin yıkıldığı iddialarını Vali Baruş yalanladı. Vali Twitter'da açıklama yaptı.

İşte o açıklama...

"İlimiz Kale İlçesi Merkezli saat 02.03'de meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremde herhangi bir can kaybı ve yaralanma olayı meydana gelmemiştir. Vatandaşlarımızın, ağır hasarlı olduğu tespit edilen binalara girilmemesi hususunda dikkatli davranmaları gerekmektedir.

Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan; "Pütürge İlçesi Çayköy Mahallesinde bazı evlerin yıkıldığı ve enkaz altında kalanların olduğu" yönündeki haber gerçek dışıdır."