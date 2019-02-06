Ekranlara makyajlı ve bakımlı görmeye alıştığımız Bensu Soral, Instagram sayfasına sıfır makyajlı bir karesini yükledi. Oyuncu paylaşımının üzerine "Makyajsız, ojesiz, dağınık. Genelde böyleyim" yazdı.
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Makyasızda güzelim
Bensu Soral makyajsız fotografını takipçileriyle paylaştı. Makyasız haliyle de güzelliğinden bişey kaybetmeyen oyuncu adete "Makyasız da güzelim" pozu verdi
Etiketler: bensu soral, makyaj, ınstagram
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