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Makyasızda güzelim

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Makyasızda güzelim
Bensu Soral makyajsız fotografını takipçileriyle paylaştı. Makyasız haliyle de güzelliğinden bişey kaybetmeyen oyuncu adete "Makyasız da güzelim" pozu verdi

Ekranlara makyajlı ve bakımlı görmeye alıştığımız Bensu Soral, Instagram sayfasına sıfır makyajlı bir karesini yükledi. Oyuncu paylaşımının üzerine "Makyajsız, ojesiz, dağınık. Genelde böyleyim" yazdı.

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