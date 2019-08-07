MAKYAJSIZ YAKALANDI

Sunucu Burcu Esmersoy, geride bıraktığımız gün İstinyePark AVM’de objektiflere takıldı.

Günün erken saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve Markalar Sokağı’nda gazetecilere poz veren Burcu Esmersoy, kişisel bakımı sonrası kısa süre de alışveriş yapmayı ihmal etmedi. Makyajsız ve doğal hali ile objektiflere poz vermekten çekinmeyen deneyimli sunucu, özgüveni ile taktir topladı.