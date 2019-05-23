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MAKAM ARACI İSTEMEYEN BELEDİYE BAŞKANI

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MAKAM ARACI İSTEMEYEN BELEDİYE BAŞKANI
İstanbul Avcılar Belediye Başkanı CHP'den seçilen Turah Hançerli makam aracı istemeyen belediye başkanı oldu.

CHP'den yeni dönemde belediye başkanı seçilen Av.Turan Hançerli "makam aracını istemiyorum" diyerek kendi aracı ile akaryakıtını kendi bünyesinden karşılayarak makamına gidip geliyor. Belediye başkan yardımcıları ve müdürlere k"kendi imkanlarınızla gidip geliniz. Özel makam aracı kullanmayınız. Tasarruflu olmamız lazım. Avcılar'da çok işler yapacağız. İşlerimizi yapalım gününde maaşları ödeyelim yeter. " diyerek belediye bünyesinde olan araçları garajlara çektirip kendisi tasarruf başlatmış oldu. Halk ile içiçe olan Hançerli'yi Avcılar halkı bağrına bastı.

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