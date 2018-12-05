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MAK Danışmanlık: Devlet Bahçeli Meclis Başkanı olabilir

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MAK Danışmanlık: Devlet Bahçeli Meclis Başkanı olabilir
MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, AK Parti'nin MHP'ye ittifak jestinin Devlet Bahçeli'ye Meclis Başkanlığı verilmesi olabileceğini söyledi.

AK Parti-MHP ittifakını değerlendiren Kulat, "Bir ihtimal şu anda kuvvetli bir şekilde konuşuluyor. Devlet Bahçeli'nin de büyük ihtimal TBMM Başkanı olma ihtimali var" ifadelerini kullandı.

Kulat, "Devlet Bahçeli'nin bu anlamda 'Ben şurayı istiyorum' gibi bir talebi olmamış. Bahçeli'nin böyle bir talebi yok ama Cumhurbaşkanı böyle bir jest yapabilir. Onu ifade etmeye çalışıyorum" dedi.

Kulat yerel seçimlerde İstanbul'da CHP seçmeni arasında önce çıkan ismin Gürsel Tekin olduğunu söyledi.

Ankara'da Mansur Yavaş'ın CHP'nin adayı olmasını bekleyen Kulat, AK Parti'nin adayı Nihat Zeybekci'nin ise İzmir'de şansı olmadığı görüşünde.

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