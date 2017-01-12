MAHSUN KIRMIZIGÜL'DEN PKK İSYANI!

Mahsun Kırmızıgül, yeni filmi Vezir Parmağı'nın PKK propagandası yatığı iddialarına yanıt verdi, 'barıştan yanayım' dedi.

Mahsun Kırmızıgül'ün 25 Ocak'ta vizyona girecek filmi 'Vezir Parmağı' için şu iddia ortaya atılmıştı:

'Film terör örgütü PKK'nın propagandasını yapıyor.' Kırmızıgül'ün 2015'te çektiği 'Mucize'nin de terör örgütü FETÖ'yü desteklediği haberleri yayılmıştı. Mahsun Kırmızıgül konuyla ilgili açıklama yaptı: "PKK'nın kadrosu dedikleri ekipte 64 saygıdeğer oyuncu var. Asılsız haberde kullanılan fotoğraf 2005'de atv için Kuzey IrakZaho'da çektiğimiz 'Aşka Sürgün' dizisinden alınmıştır."

BARIŞTAN YANAYIM!

Mahsun Kırmızıgül sözlerine şöyle devam etti: Yaptığım işlerle insanları birbirlerine yakınlaştırmak için çırpınıp durdum. Benim savaşlara, ölümlere, zulme karşı, barıştan yana olduğumu herkes bilir.

1960'lı yıllarda geçen, yaşanmış bir hikayeden yola çıkılarak yazılmış 'Mucize' filmimi de uydurma mizansenlerle FETÖ ve PKK ile ilişkilendirenler kötü niyetli ve hasta zihniyetti kişilerdir." (Posta)