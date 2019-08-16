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MAHSUN KIRMIZIGÜL, EŞİNİN İSTEĞİNİ KIRMADI!

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MAHSUN KIRMIZIGÜL, EŞİNİN İSTEĞİNİ KIRMADI!
Sanatçı Mahsun Kırmızıgül, 13 yıl sonra eşi Ece Binay’ın isteği üzerine albüm çıkarmaya karar verdi. Çalışmalara başlayan sanatçı, kendi bestelerinin dışında, söz yazarlarının eserlerini dinliyor.


Sacitaslan.com'un haberine göre; 13 yıl önce çıkardığı "Dinle" albümünden sonra sinema sektörüne atılan Mahsun Kırmızıgül, yeniden müzikseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sanatçının, eşi Ece Binay’ın isteği üzerine böyle bir karar aldığı ortaya çıktı. Hazırlıklara başlayan Kırmızıgül, senfonik orkestrayla da çalışacak. Sanatçı ayrıca bir müzikal de yapacak. 

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