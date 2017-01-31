  • BIST 86.601
  • Altın 146,392
  • Dolar 3,7793
  • Euro 4,0637
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -5 °C
SON DAKİKAAltın Yine Yükselişe Geçti

Mahsun bu kadınları niye edemedi?

»
Mahsun bu kadınları niye edemedi?
Mahsun Kırmızıgül'ün tartışma yaratan yeni filmi "Vezir Parmağı", 25 Ocak'ta vizyona girmişti...

MedyaRadar'da yer alan özel habere göre Mahsun Kırmızıgül'ün yazıp yönettiği, başrolünü de oynadığı 'Vezir Parmağı' 5 günde 242 bin 182 kişi tarafından izlendi. Filmde kocalarını savaşta kaybettiğini sanan kadınların evlilik hikayesini anlattı.

Medyaradar'a gelen kulis bilgilerine göre Mahsun Kırmızıgül 14 milyon bütçeli filminde gelini oynayacak kadınları evlilik programlarının sunucuları arasından seçmek istedi.

Gülben Ergen'in oynadığı 'Gülbahar' rolünü atv'de evlilik programı hazırlayıp sunan Esra Erol'a götürdü.

Esra Erol yoğun iş temposu nedeniyle teklifi kabul edemedi. Bunun üzerine rol Gülben Ergen'e kaldı.

Gülben Ergen 230 bin TL karşılığında filme "Evet" dedi.

Ece Uslu'nun oynadığı 'Feride' rolü ise önce Star TV'deki evlilik programının sunucusu Zuhal Topal'a gitti. Zuhal Topal'ın galada "Rol önce bana geldi, ama çok yoğundum. Kabul edemedim" açıklaması Ece Uslu'nun gala gecesi bir anda gerilmesine neden oldu.

Mahsun Kırmızıgül Show TV'deki 'Evleneceksen Gel' programına hiç dokunamadı. Çünkü programın sunucusu 1994-1997 yılları arasında büyük aşk yaşadığı Seda Sayan'dı.

MEDYARADAR/ÖZEL  

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Serdar Ortaç'tan tartışma yaratacak sözler!31 Ocak 2017 Salı 12:28
  • Sevimli Poz31 Ocak 2017 Salı 12:25
  • Aslıhan Doğan Arda'ya kıyamadı!31 Ocak 2017 Salı 12:18
  • Avusturyalı yönetmen Türk babasını 40 yıl sonra buldu31 Ocak 2017 Salı 12:01
  • İlhan Mansız korkuttu!31 Ocak 2017 Salı 11:54
  • MHP'li belediye başkanından 'Vezir Parmağı' yasağı!31 Ocak 2017 Salı 11:51
  • Aslı Enver, Murat Boz'u zor anında yalnız bırakmadı30 Ocak 2017 Pazartesi 18:15
  • Silahlı saldırı anında Demet Akalın da oradaydı!30 Ocak 2017 Pazartesi 17:44
  • Arkadaşlığı bu ilişki bitirdi!30 Ocak 2017 Pazartesi 17:39
  • Evlenmeden olmaz!30 Ocak 2017 Pazartesi 17:26
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim