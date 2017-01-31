Mahsun bu kadınları niye edemedi?

Mahsun Kırmızıgül'ün tartışma yaratan yeni filmi "Vezir Parmağı", 25 Ocak'ta vizyona girmişti...

MedyaRadar'da yer alan özel habere göre Mahsun Kırmızıgül'ün yazıp yönettiği, başrolünü de oynadığı 'Vezir Parmağı' 5 günde 242 bin 182 kişi tarafından izlendi. Filmde kocalarını savaşta kaybettiğini sanan kadınların evlilik hikayesini anlattı.

Medyaradar'a gelen kulis bilgilerine göre Mahsun Kırmızıgül 14 milyon bütçeli filminde gelini oynayacak kadınları evlilik programlarının sunucuları arasından seçmek istedi.

Gülben Ergen'in oynadığı 'Gülbahar' rolünü atv'de evlilik programı hazırlayıp sunan Esra Erol'a götürdü.

Esra Erol yoğun iş temposu nedeniyle teklifi kabul edemedi. Bunun üzerine rol Gülben Ergen'e kaldı.

Gülben Ergen 230 bin TL karşılığında filme "Evet" dedi.

Ece Uslu'nun oynadığı 'Feride' rolü ise önce Star TV'deki evlilik programının sunucusu Zuhal Topal'a gitti. Zuhal Topal'ın galada "Rol önce bana geldi, ama çok yoğundum. Kabul edemedim" açıklaması Ece Uslu'nun gala gecesi bir anda gerilmesine neden oldu.

Mahsun Kırmızıgül Show TV'deki 'Evleneceksen Gel' programına hiç dokunamadı. Çünkü programın sunucusu 1994-1997 yılları arasında büyük aşk yaşadığı Seda Sayan'dı.

MEDYARADAR/ÖZEL