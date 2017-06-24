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Mahkemeden Rasim Ozan Kütahyalı’ya Şerefsiz cezası!

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Mahkemeden Rasim Ozan Kütahyalı’ya Şerefsiz cezası!
Rasim Ozan Kütahyalı, Bin 740 TL adli para cezasına çarptırıldı.

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, Başakşehir Futbol Kulübü oyuncusu Emre Belözoğlu’na, 6 Nisan 2015’de Beyaz TV’de yayınlanan Derin Futbol adlı televizyon programında hakaret ettiği gerekçesiyle bin 740 TL adli para cezasına çarptırıldı.

İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi’nde perşembe günü yapılan duruşmada ifade veren Rasim Ozan Kütahyalı şunları söyledi: “Emre Belözoğlu o dönem açık bir şekilde sadaka verdiğini söylemiş baya tepki toplamıştı. Konuk olarak gittiğim Derin Futbol programında bu konu gündeme geldi. Ben de bunun beyan edilmesinin din istismarcılığı olduğunu, din istismarcılığı yapanların da şerefsiz olduğunu söyledim. Konuşmanın sonuna bakıldığında doğrudan Emre Belözoğlu’nu hedef almadığım görülecektir. İsmini açık bir şekilde zikretmedim.

“AKLIMDAKİ KİŞİ EMRE DEĞİLDİ”

O dönemde Belözoğlu’nun 17 Aralık 2013 tarihinden sonraki gelişen olaylarda iki bulut arasında kaldığı yönündeki açıklamaları nedeniyle tepkiliydim. Ancak konuşmanın içeriğinde şu anda kaçak olan Hakan Şükür’e yönelik de açıklamalarım olmuştu. Onun da din istismarcılığı yaptığını düşünmekteyim. Ancak iddianamede bu husus ayrıntılı bir şekilde gösterilmemiştir. ‘Şerefsiz’ kelimesini kullanırken aklımdaki kişi Emre değildi.

Emre Belezoğlu’nun gelmediği duruşmada Mahkeme, ‘hakaret’ suçunu alenen işlendiğine karar vererek Kütahyalı’yı bin 740 TL adli para cezasına çarptırdı.

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