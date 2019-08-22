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MAHKEMEDEN MİLYONLARCA SÜRÜCÜYÜ İLGİLENDİREN EMSAL KARAR!

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MAHKEMEDEN MİLYONLARCA SÜRÜCÜYÜ İLGİLENDİREN EMSAL KARAR!
İzmir'de, belirtilen tarihte ve saatte söz konusu bölgede olmadığı halde hak ihlali gerekçesiyle bin lira trafik cezası kesilen sürücü, cezanın iptali için dava açtı. Mahkeme, emsal bir karar vererek, "idarece ceza tutanağından başka delil sunulmadığı" ge

SonDakika.com'un haberine göre; Birçok sürücüyü ilgilendiren karar, İzmir 6. Sulh Ceza Hakimliğinde görülen davada verildi. Edinilen bilgiye göre, bir araç sürücüsüne 10 Ocak 2019 tarihinde aksi bir durum olmadığı halde emniyet şeridini kullandığı gerekçesiyle bin liralık trafik cezası geldi. Tebliğ edilen ceza tutanağına baktığında, evrakta yazan 2 Ocak 2019'da Bornova- Karşıyaka çevre yolundaki Osmangazi viyadüklerinde değil Mürsel Paşa-Altınyol Mavişehir istikametinde olduğunu hatırlayan şahıs, cezaya itiraz etti. Söz konusu tarih ve saatte o bölgede bulunmadığına ilişkin delilleri mahkemeye sunan araç sürücüsü, mahkemenin verdiği emsal kararla cezayı ödemekten kurtuldu.

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