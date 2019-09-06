  • BIST 100.148
  • Altın 276,692
  • Dolar 5,6991
  • Euro 6,2934
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKATÜRKİYE, SON 16'YA KALMA HAKKINI YİTİRDİ!

MAHKEMEDEN İLGİNÇ KARAR! ARTIK DOLANDIRILAN DA SUÇLU SAYILACAK

»
MAHKEMEDEN İLGİNÇ KARAR! ARTIK DOLANDIRILAN DA SUÇLU SAYILACAK
‘Piramit’ satış yöntemiyle parasını dolandırıcılara kaptıran O.S. sisteme dahil ettiği mağdur tarafından savcılığa şikayet edildi. Hakkında ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçlamasıyla dava açılan O.S. kendisinin de mağdur olduğunu söyledi.

Sacitaslan.com'un haberine göre; eskiden saadet zinciri olarak bilinen piramit satış yöntemi, 2014’te yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ile yasaklandı. Tüketici Kanunu’nun 80’inci maddesinde, bu sistemin sadece kurulması değil, bu sisteme üye olunmasını ve üye temin edilmesi Türk Ceza Kanunu uyarınca yasaklandı. Tüketici Kanunun 80’inci maddesinde de, “Piramit satış sisteminin kurulması, yayılması veya tavsiye edilmesi yasaktır” hükmüne yer verildi. 
Ancak tüm uyarılara ve yasaklara rağmen kolay yoldan para kazanmak isteyen vatandaşlar olası cezadan habersiz. O.S. de onlardan biri. Ankara’da yaşayan O.S. bir arkadaşının vasıtasıyla ‘risksiz abritraj’ yatırım olarak tanıtılan sisteme para yatırdı. 6 ay boyunca hesabına hiç para yatırılmadığını öğrenince dolandırıldığını anladı. Ardından kendisinin sisteme dahil ettiği bir kişi tarafından savcılığa şikayet edildi.
"AYNI SUÇA İŞTİRAK"
Hakkında açılan davadan dolayı mağdur olduğunu belirten O.S. “Ben hem mağdurum hem de para kaybettim’ Ancak sisteme dahil ettiğim biri benden şikayetçi olunca ‘Nitelikli dolandırıcılık’tan hakkımda dava açıldı. Benim gibi yüzlerce mağdur var. Ama ben sanık olarak yargılanıyorum. Piramit sistemi olduğunu bilmiyordum ‘risksiz abritraj yatırım’ diye tanıttılar. Öyle kandırıldık” diye konuştu.
Ceza hukukçusu Uğur Poyraz, mağdur edilen kişinin sisteme kattığı her katılımcıya karşı cezai sorumluluğu olduğunu belirterek, "Siz bu dolandırıcılık şebekesine katılmak suretiyle mağdur olabilirsiniz. Ancak buraya başkalarını kattığınız anda suça iştirak etmiş olursunuz. O suça iştirak ettiğiniz içinde mağdur-müşteki sıfatıyla davaya katılırsınız." dedi.

 

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • YENİ AKİT YAZARINDAN İMAMOĞLU'NA DESTEK!06 Eylül 2019 Cuma 10:21
  • PKK, İŞTE BÖYLE MİLİTAN TOPLUYOR!06 Eylül 2019 Cuma 10:12
  • MAHKEMEDEN İLGİNÇ KARAR! ARTIK DOLANDIRILAN DA SUÇLU SAYILACAK06 Eylül 2019 Cuma 10:06
  • ECE ERKEN, PROGRAMDA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI!06 Eylül 2019 Cuma 09:58
  • ÜNLÜ ŞARKICI NİCKİ MİNAJ, EMEKLİ OLDU!06 Eylül 2019 Cuma 09:50
  • AKP'DEN, DAVUTOĞLU'NA İHRAÇ TEBLİGATI!06 Eylül 2019 Cuma 09:44
  • TOPKAPI SARAY'I, CUMHURBAŞKANLIĞI'NA BAĞLANDI!06 Eylül 2019 Cuma 09:38
  • 20 RAPÇİDEN PROTEST ŞARKI!06 Eylül 2019 Cuma 09:34
  • ERDOĞAN'DAN EYT'LİLER İLE İLGİLİ HAMLE!06 Eylül 2019 Cuma 09:23
  • ERDOĞAN'DAN AVRUPA'YA REST!05 Eylül 2019 Perşembe 15:16
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim